我国牵头制定并发布干细胞国际标准ISO24603

由我国牵头，日本、德国、意大利、英国、美国等多国专家参与制定的干细胞国际标准ISO24603《人和小鼠多能干细胞通用要求》发布仪式9月24日在京举行，将为干细胞领域科技创新及相关行业发展提供有力支撑。

记者从当日举行的第三届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会暨标准发布会上获悉，ISO24603规定了多能干细胞的建系培养、生物学特性、质量控制、信息管理、分发和运输等方面的要求。

第三届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会暨标准发布会现场。（北京干细胞与再生医学研究院供图）

国际标准化组织生物技术委员会多位专家表示，ISO24603是基于国际标准化组织各国专家意见达成的国际共识，对整个干细胞领域行业的标准化及人类健康都具有重要意义，期待中国在干细胞标准方面开展的工作为干细胞领域建立国际基准。

此外，会上还发布了1项国家标准《细胞无菌检测通则》，以及《人干细胞研究伦理审查技术规范》等7项团体标准，涵盖了科研、临床和产业等方面，对人干细胞研究伦理、干细胞及其衍生物的关键质量属性、质量控制等进行了系统规定，形成了我国干细胞领域的基本共识，也是干细胞产业化的技术支撑和基础保障。

据介绍，上述标准主要由中国干细胞与再生医学协同创新平台、中国细胞生物学学会标准工作委员会、中国细胞生物学学会干细胞生物学分会联合国内几十家单位制定，相关单位今后将在干细胞基础研究、临床和产业转化等方面持续开展标准化工作。