再生医学领域又一突破 中国科研团队诱导培养出人类全能干细胞

北京时间3月22日凌晨，国际学术期刊《自然》（Nature）在线发表文章，来自中国科学院、深圳华大生命科学研究院等团队，通过体细胞诱导培养出了类似受精卵发育3天状态的人类全能干细胞，这是目前全球在体外培养的“最年轻”的人类细胞，是继科学家成功诱导出人类多能干细胞后，再生医学领域的又一突破。

在这项研究中，研究人员开发了一种非转基因、快速且可控的“鸡尾酒”细胞重编程方法，能够将人的多能干细胞转化为全能性的8细胞期胚胎样细胞，即相当于受精卵发育3天状态的全能干细胞。该成果将助力实现未来人体器官的体外再生，对解决器官短缺，异体和异种移植排斥反应等问题，有着重大的意义。

据介绍，这些全能性的8细胞期胚胎样细胞重建了受精卵仅分裂3次后的胚胎状态，相比过去的多能干细胞，这种细胞可以分化为胎盘组织，并可能发育为更成熟的各类身体组织。

在本次研究中，研究团队还将诱导得到的全能干细胞分类并注射到小鼠体内进行进一步发育，然后使用单细胞测序技术进行大规模细胞图谱分析。最终，研究人员确定了实验得到的全能干细胞与人8细胞期胚胎细胞高度相似，证明了该细胞的全能性。这是研究人员首次在真正意义上将人多能干细胞“转化”为全能性的胚胎细胞，使得人们可将“成年”版本的细胞，逆向转化为具有更多可能性的“婴儿期”版本的细胞。同时，由于这次得到的全能细胞更接近早期胚胎的原始状态，若将其用于再生医学，培育得到的器官也将更接近于真实器官的状态，更有利于移植。

该研究由中国科学院和深圳华大生命科学研究院牵头，由英国剑桥大学、吉林大学，以及孟加拉国拉杰沙希大学等多个研究团队共同参与。研究团队强调，该研究已通过伦理审查，严格遵循相应法规和伦理准则。（赵静）