“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动走进河北省滦平县

“普及儿童营养健康知识，让乡村儿童青少年获得更全面的营养支持。”近日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康联合北京康盟慈善基金会共同主办、维他奶有限公司支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动（以下简称维爱公益行动）走进河北省滦平县。

为积极落实疫情防控措施，本次活动创新地使用虚拟现实技术，在线上实现北京、滦平、广州三地嘉宾的互动，跨地域完成向当地学校捐赠营养物资的仪式。中国疾病预防控制中心相关专家进行了线上科普讲课，并为多名乡村儿童实现了暑期“小愿望”，同时也拓展了创新的公益形式。参与活动的嘉宾提出，要持续推动合理膳食理念深入乡村，让更多儿童、青少年了解健康科普知识，养成膳食均衡的好习惯。活动开始前，第一批营养物资已经提前运输至受捐地。

中国疾控中心慢病处负责人、中国疾控中心慢病中心主任、中华预防医学会全民健康生活方式与社区卫生专委会主任委员吴静表示，中国疾病预防控制中心此前提出了“关于儿童青少年‘三好’促健康的倡议”，希望每一位儿童青少年能主动养成健康生活方式，做到饮食好、运动好、睡眠好。当前，乡村儿童在营养膳食方面仍存在一些挑战。希望随着维爱公益行动的开展，让更多乡村儿童青少年获得更加全面的营养支持。

河北省滦平县县委常委、副县长张雷在活动中介绍，作为河北省实施国家营养改善计划地方试点县，滦平县结合学生体质状况、当地饮食习惯和物产特点，多途径、多形式有序推进学生营养改善工作。滦平县农村学生营养健康状况明显改善。未来，期待更多社会力量共同关注并支持农村儿童青少年健康成长，为健康知识普及、合理膳食等健康促进行动积极贡献力量。

“近年来，滦平县通过学校食堂供餐、企业供餐和家庭托餐等方式为学生提供完整的早餐、午餐和课间餐，做到合理搭配，营养均衡。”滦平县人民政府督学赵春艳认为，“提高儿童青少年健康水平对于促进乡村振兴、推进健康中国战略尤为重要。”

北京康盟慈善基金会秘书长张琳说，自2021年12月项目启动至今，维爱公益行动已经走进了贵州、湖南、甘肃、山西等地的28所学校，共捐赠2万多箱价值超过130万元的维他奶豆奶。此外，项目还将采用互联网技术，开通线上健康教育课程，传播营养健康知识，让更多的儿童青少年做到膳食均衡，培养健康意识。基金会将用心持续为儿童、青少年开展营养捐赠。

作为维爱公益行动支持单位代表，维他奶国际集团有限公司首席运营官兼维他奶中国内地行政总裁苏强介绍：“维他奶一直秉承初心，持续为民众带来营养、美味和可持续发展的植物基优质产品。凭借80余年深耕植物营养积累的经验，我们助力中国营养学会等权威机构推出《2020豆奶营养与健康白皮书》，联手营养专家呼吁在日常生活中养成‘早晚两杯奶：一杯豆奶，一杯牛奶’的饮食习惯。推广营养教育、参与乡村振兴，助力健康中国是我们义不容辞的责任。”

作为爱心企业，维他奶除了捐赠营养物资、支持营养科普教育之外，还持续带动员工志愿者团队，用实际行动传递爱心，关注青少年儿童的健康与成长，助力乡村振兴。苏强介绍，暑假到来之前，维他奶员工志愿者收集了滦平县长山峪镇二道营小学孩子们的暑期愿望，并帮助孩子们实现心愿。截至目前，25个孩子都已经收到了他们的暑期礼物。

活动上，来自滦平县长山峪镇二道营子小学的学生代表和家长表演了双人舞和手语操，以此感谢各方力量的公益支持。

为进一步响应“三好”倡议，普及健康科普知识，捐赠仪式还邀请到了中国疾病预防控制中心慢病处研究员石文惠以连线的形式为学生科普“三好促健康”的健康知识：通过图文并茂、有趣易懂的课件，帮助孩子们形成动物蛋白与植物蛋白食物合理搭配的好习惯，以及运动好、睡眠好的小妙招。