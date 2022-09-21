组团骑游、水上玩桨板和皮划艇、公园里玩飞盘……近来，多地出现新兴运动热，进一步带火了城市旅游，也掀起一波消费热潮。

都市运动新选择

9月17日，世界骑行日，北京市民樊健骑车从西直门出发，经天安门广场一路向东，最终抵达通州大运河森林公园，全程约40公里。沿途休息时，樊健会拍照或录视频分享至微信朋友圈和短视频平台，总能收获许多点赞。“40公里骑行，重新认识北京城。”樊健是骑行爱好者，过去常在京郊骑行。“去年开始，我经常在城区骑行。”樊健发现，身边加入骑行大军的人越来越多，“长安街夜骑”一度成为社交平台上的热词。

美团单车发布的数据显示，今年北京骑行占比创下10年来新高，美团小黄车北京用户年度骑行里程达8.5亿公里，骑出34个奥森公园一年的减碳量。

9月中旬的一个周末，北京市西城区某社区公园内，一名教练正带领两名小学生练习抛飞盘的基本动作。《2022年轻人新潮运动报告》显示，飞盘已成为最受年轻人喜爱的新潮运动之一。全国飞盘运动推广委员会调查显示，2021年约有50万人参与飞盘运动。每天，在广西南宁的许多大草坪上，总能见到飞盘社团的运动员奔跑、飞扑、接盘，观赛者众多。今年7月，南宁一家飞盘运动社团还参加了岭南全国极限飞盘公开赛，与北上广等城市的飞盘团队进行专业比赛。

今年暑期，在北京市亮马河、金海湖、晓月湖等水域，众多桨板运动爱好者在水上享受运动的快乐。这项过去风靡沿海城市的运动，在越来越多内陆城市火起来。在江苏省昆山市，桨板爱好者争相划进周庄古镇河道，新潮的运动和古镇的小桥流水相映成趣。

城市宜居更宜游

新兴城市运动方式的“走红”，与各地推进宜居、宜游、宜运动城市建设密不可分。

世界骑行日当天，2022年北京市“滨水慢行”健身骑行系列活动在北京市石景山区八大处南麓举行，吸引了来自北京各区的众多自行车骑行爱好者参与。北京市自行车运动协会相关负责人表示，“滨水慢行”健身骑行系列活动是北京全面开展“滨水慢行”系统试点建设的重要组成部分，每月一场，延续至今。

近年来，北京市坚持“慢行优先、公交优先、绿色优先”交通发展理念，从“以车为本”向“以人为本”转变，大力倡导和推进慢行系统发展，鼓励和支持市民更多采用“步行+自行车骑行”方式出行。2021年，中心城区慢行交通出行比例达47.8%，创近10年来新高，北京市民慢行意愿持续提升，自行车出行成为市民“最后一公里”通勤出行的重要方式。2022年，北京慢行系统品质提升，以服务通勤出行为主线，兼顾休闲健身等服务功能，保障多样化慢行出行需求，继续推进慢行系统与滨水绿道的融合，改善城市河湖滨水慢行系统，推进100公里朝阳绿道连通工作；结合自然资源和人文历史文化资源，年内计划建设21条“漫步北京”文旅骑行线路，配套提供自行车驿站、游玩导览图等服务，引导鼓励市民、游客“慢游”京城。

除了城市绿道、慢行系统等建设，各地的口袋公园、体育公园不断增多，为广大市民提供越来越多设施完备的运动、休闲场所。2021年10月，国家发改委、体育总局等7部门联合印发《关于推进体育公园建设的指导意见》。截至2021年底，全国共有体育场地397.1万个，体育公园既丰富了城市绿化空间，也能拓展市民健身和休闲游憩空间，有助于改善城市宜居环境，提升人民生活品质。

生态治理见成效

9月初，北京市丰台区全民健身水上运动体验活动迎来了首批体验者，他们在晓月湖上感受龙舟和皮划艇运动的魅力。据了解，该体验活动将一直持续到9月底，利用周末时间邀请辖区内喜爱水上运动的群众体验龙舟、皮划艇、桨板等运动项目，旨在利用晓月湖自然水域资源，打造丰台区全民健身特色品牌，让河湖水生态保护与修复成果惠及更多群众。今年1月，晓月湖6000平方米冰面向市民开放；8月，龙舟队在湖上竞技。这些全民运动的开展都离不开晓月湖的好水质，目前，晓月湖已形成春游湖、夏戏水、秋赏景、冬冰嬉全季候体育、旅游新格局。

曾经脏乱差的地方变身城市景观，这样的趋势正在各地不断涌现。

每逢傍晚，山东省荣成市樱花湖体育公园内，健身、娱乐、赏景的市民络绎不绝。这座体育公园所在地曾是一片荒滩沼泽地。近年来，当地政府启动环境综合改造提升工程，贯彻“生态、自然、和谐”的理念，将它打造成兼具城市景观、生态体验、防洪泄洪功能的休闲运动主题公园，曾经的荒滩沼泽地变身为“城市会客厅”。重庆市万盛区曾是山城煤都，当地推动文、体、旅深度融合，实现了由资源型城市向运动休闲之城的转型，建起一批体育设施，各镇街充分利用农闲、节假日等时间节点举办群众体育活动，推动全民健身活动深入开展。充满活力的体旅产业为市民提供更多休闲选择，也带动当地的城市发展向绿色转型，成为宜居、宜业、宜运动之城。