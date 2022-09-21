马家柚长成“致富果”

果农喜迎马家柚丰收。

饶庆平摄

仲秋时节，天高云淡，大地流彩，站在江西省上饶市广丰区洋口壶山万亩果园观景台四顾，一株株树木枝翠叶绿，果实硕大金黄，它们铺满一道道岭、一面面坡，随着连绵起伏的山丘，如波浪般涌向天际。这树，是马家柚树；这果，是马家柚果。马家柚，由一株母本树生发，由一而十，由百而万，成燎原之势。从马家到广丰，再到上饶，10年成40万亩规模，与赣南脐橙形成江西“南橙北柚”的果业格局，在中国八大柚业版图中占得一席之地。

马家柚的故事始于1991年。那一年，江西农业系统组织开展全省地方柚类评选活动，广丰农业局经济作物工作站站长徐光善和同事翻山越岭，以期寻岀味道最好、品质最优的柚子，代表广丰参赛。根据大南石桥营林员提供的信息，他们赶往马家村买下18颗柚子，并以马家柚之名参评，最终获评江西省“酸柚类第一名”，根据评选标准，柚子的外形占35%、品质占65%，马家柚算是“内外兼修”的好柚子。

广丰将马家柚作为优势产业发展、作为地方品牌推广，2009年出台马家柚推广种植奖励扶持政策，县财政每年提供500万元扶持资金，用于支持马家柚新技术的引进、试验、示范、聘请技术专家顾问、产地认证补贴、产业发展奖励等。地方干部还带头做起马家柚的宣传员和推销员，马家柚开始走岀县门，频频在全省乃至全国各展销推介平台亮相，身价暴涨。排山镇牌门村支书林华谈起当时柚市行情，眉飞色舞，前些年5元左右一斤的马家柚，2009年已涨至20元左右一斤，且供不应求，果农直夸马家柚是“黄金果”。

马家柚有着金灿灿的果皮，果絮洁白绵软，瓣瓣果肉形如弯月，色如珠玉，果香浓郁，回味悠长。随着马家柚曝光率的提高，产品美誉度、品牌影响力也节节攀升，屡获“华东十大精品水果”“中华名果”等荣誉。

吴村镇有个“70后柚子哥”冯真亮。他早年打过工，做过餐饮，办过砖厂、生猪养殖场等。2015年秋，冯真亮筹集资金上百万元，创办集马家柚生产、销售、加工于一体的农产品公司，产值近千万元，成为全省有名的“柚子哥”。大南镇还有个“80后柚娘”吕燕苘。2008年，她嫁到大南茭塘村，公公是广丰最早参加全省马家柚技术培训的3名骨干之一，对果树栽培十分内行。吕燕苘关闭原先经营的商店，投入马家柚产业，目前拥有种植基地20亩、标准化果苗繁育基地40亩，并和其他4名种植大户共同组建上饶市“柚娘”果苗专业合作社，闯荡大市场。她还在短视频平台上发布马家柚产销短视频，第一条视频就收获200多万点击量。吕燕苘成为一名活跃在网络上的田野“女主播”。

还有许多人与马家柚结缘，他们有的靠着马家柚脱贫致富，有的因为马家柚创业成功，有的为壮大马家柚产业而抱团发展。马家柚，成为很多人心目中的“致富果”“幸福林”。