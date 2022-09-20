“您好，阳光老人”2021-2022中老年书画摄影展示活动收官

为展现新时代老年人的精神面貌和书画摄影才能，呼吁社会各界持续关注老年人的文化生活，并在全社会弘扬敬老养老助老新风尚，9月19日，由人民健康主办，《中国摄影》杂志、北京师范大学启功书院联合主办，河北百善药业有限公司协办，药品安全合作联盟支持的“您好，阳光老人——2021-2022中老年书画摄影展示活动”总结会在京举办。会上公布了展示作品名单。

“您好，阳光老人——2021-2022中老年书画摄影展示活动”总结会现场。

《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》指出，老年人需求的结构正在从生存型向发展型转型，要推动全社会积极应对人口老龄化格局初步形成，让老年人的获得感、幸福感、安全感显著提升。中国摄影家协会理事、北京电影学院摄影学院院长宋靖提出，提升老年人的获得感和幸福感，可以通过摄影等艺术创作去实现。通过摄影去开展艺术创作、去进行表达能够让老年人增进对生活的理解及训练专注度，也能让身心得到放松。

中国摄影家协会理事、北京电影学院摄影学院院长宋靖现场发言。

如何让老年生活更丰富多彩，将老有所学、老有所为、老有所乐落到实处？化学工业出版社副总编辑、药品安全合作联盟秘书长张文虎认为，书画摄影艺术作为公共文化服务体系的重要内容，可以丰富老年群体精神文化生活，帮助中老年人突破传统社会交往范围、拓展交流对象。“基于共同兴趣爱好建立起新的社交圈，能有效缓解老年人孤独感，防止社会隔离、边缘化。此外，中老年人参加书画摄影创作过程中，需要脑力和体力、肢体的协作，有助于实现健体健脑，增强满足感与获得感，保持身心健康和活力。”张文虎说。

“艺术是一个长期修炼的过程，要做到‘人书俱老’。”北京师范大学启功书院院长、中国书法家协会理事邓宝剑说。“人书俱老”带来的启示是人和书法可以相互成全，书法艺术可以成全人的内心，让人获得一种内心的安宁和满足。因此，书法等艺术创作，可以在一定程度上促进中老年群体的身心健康。

“希望广大中老年朋友，都能通过艺术收获更多的快乐、感动与感悟，以美养心，绘制人生金色年轮。”北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系教授、北京师范大学京师美术馆执行馆长甄巍认为，艺术会启发人的创造力和想象力，能赋予生活积极的价值与意义。开展审美教育并学习美的表达对丰富老年人生活情趣、促进老年人身心健康十分有益。

北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系教授、北京师范大学京师美术馆执行馆长甄巍现场发言。

作为活动协办单位的代表，河北百善药业有限公司总经理林南介绍，自2010年起，百善药业便开始从多方面助力中老年群体的健康与发展。当前，社会老龄化程度正在加深，因此，关爱中老年人的健康发展意义重大。希望借助“您好，阳光老人”公益活动，让全社会更加关注、关爱中老年群体。

活动现场，周建华、周尊圣、张庆春三位活动入展作品的创作者代表分享他们的创作心得，并建议中老年朋友要多参与有意义的社会活动，放平心态去学习艺术创作。此外，希望相关平台更关注中老年群体的艺术学习需求，为他们提供相关学习课程与渠道。

附：“您好，阳光老人2021-2022中老年书画摄影展示活动”积极组织单位名单（排名不分先后）：

长沙市委老干部局、陕西老年大学、河北老年大学、湖南省书法摄影协会、湖南省老年大学、湖南省文学艺术界联合会、云南省摄影家协会、苏州市委老干部局、浏阳市老干部大学、长沙市雨花区老干部大学、安庆市摄影家协会、安庆市书法家协会、安庆市美术家协会、深圳书画家协会、深圳市中艺馨书画院、深圳市乐龄星光书画院、四川省广安市广安区老年大学、深圳老年人体育协会排舞专委会、深圳市龙华区广场舞协会、深圳市南山区广场舞协会、大鹏新区排舞广场舞协会。