网售处方药不能让处方规矩“打折”

医院开具处方药一次不超过7日用量，网购却能一次买10盒；医院处方有效期最长不得超过3天，网购却可以用几个月前的处方；有的网购平台还能随买随开方。近年来，网购平台为患者购买药品提供了诸多便利。为规范药品网售，近期，国家市场监督管理总局发布了《药品网络销售监督管理办法》（以下简称《办法》），将于12月1日施行，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任等作出明确规定。（9月19日《工人日报》）

《办法》施行之后，常见的网售处方药乱象有望得到根治。比如，过去不核实人姓名就开药，将来网售处方药实行实名制；过去无资质销售，将来从事药品网络销售企业必须符合资质要求；过去事后补方、无处方销售，将来要确保处方来源真实、可靠；过去搞“买十送一”等商业促销活动，将来不得以买药品赠药品、买商品赠药品等方式向个人赠送处方药……针对主要乱象出台针对性举措，网售处方药势必由乱转治。

也要看到，有些不太明显的乱象，容易在《办法》施行之后仍然残存下来。比如，一些医院规定处方“三日有效”，过期需重新签字确认，处方上的药品数量也有严格限制，无理由超量开药的处方会被药房“打回”。但网售处方药能做到有处方已属不易，至于数量和时间限制，容易被当作小节问题，得不到重视。更重要的是，实体医院有严密的组织机构进行管理，但网售处方药涉及多个主体，管理相对松散，实体医院针对药品的内部管理制度很难搬到线上。如此一来，处方规矩尤其一些具体的规矩，在线上落实起来容易被“打折”。

此外，一些经营者可能对处方管理规则从无到有、从少到多感到难以适应，甚至产生松懈心理——认为事已至此，不会出现大纰漏。甚至会有人认为，新事物的完善要经历一个过程，所以在网售处方药上线之初不严格执行各种规矩，或能获得一定程度的理解与容忍。不过，考虑到处方管理的丝毫漏洞均会给生命与健康埋下重大隐患，处方规矩在线上不能被“打折”，也不能被当成走向成熟的一个过程。从最初就不折不扣地执行相应规则，才是正确选择。

若想处方规矩不在线上 “打折”，就应该将实体医疗机构的处方管理模式（包括一些细节管理）搬到线上。比如处方的限时限量规定、多人审核机制、处方点评、问题处方复核、医师与药师就处方合理性展开讨论、对同一患者的多个处方进行用药合理性评估和药品删减等，这些在实体医疗机构已得到广泛运用的成熟规则，都值得网售处方药借鉴。

网售处方药确定了大方向、划出了粗线条，但更加具体的操作、更为细致的监督仍有待完善。允许互联网销售处方药，绝不仅仅是为了开辟一个便捷的药品销售渠道，而是经由互联网为患者提供优质诊疗服务。完善网售处方药的操作和监督规则仍任重道远，目前最应该守住的基本底线，是不让实体医疗机构管理处方药的一些好做法被“打折”执行。