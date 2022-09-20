要让喀什老百姓在家门口看上病（平行病历·我这十年⑩）

从医，是我至今从未后悔过的选择。弹指十年间，无数个日夜，我都是在诊室、手术台、实验室里度过的。这让我在攻克疑难疾病、科研难关时，有了更充足的底气。

也是在这十年间，我在不同岗位锻炼，拓展了视野。从一名普通医生，到被选派赴美做访问学者，再到后来成为科室副主任，走上管理岗位，获得国家杰出青年科学基金……我的每一次成长和进步，都离不开党和国家的好政策，离不开组织的关爱和培养。

2019年11月20日，我离开了熟悉的生活和工作环境，跨越5000公里，历经8小时跋涉，来到了祖国的大西北——新疆喀什，成为一名“组团式”医疗援疆人。

“要让喀什地区乃至南疆的老百姓在家门口就能看上病。”是我初到喀什给自己暗暗立下的军令状。

我的首要任务就是要降低转诊率，让患者看病少跑一点路、少花一些钱。我和援疆团队的成员们群策群力，推行临床多学科诊疗模式，引进实施多项新技术、新项目，手把手带教开展三四级高难度手术，担任教学督导培训师资，进行科研素质课题申报培训。我们争取建设了南疆第一个生殖辅助医学中心、国家心衰中心、国家高级卒中中心、国家紧急救援中心南疆分中心，成功通过国家ISO15189医学实验室质量认可。

在这一年8个月的时间里，我们还创新开展了医院23个学科群调研行动，进行学科整合划分，致力实现学科内涵建设；推行“援疆研究生特派计划”，中山大学派出研究生第一年驻点喀什开展新疆常见多发病的科学研究。我带着援疆专家，联动广东后方，编写了《基层全科医师手册》，免费送到了各村卫生院、村医手中，同步开展村医培训班，赴喀什12个县市还有南疆四地州开展健康义诊……为当地留下带不走的技术和人才队伍。

在党和国家的援疆好政策的支持下，我们也迎来了新的发展机遇，南疆第一家国家区域医疗中心将依托喀什地区第一人民医院建设落地喀什。好消息传来人心鼓舞，我心里明白，这事关南疆1000多万群众的健康福祉，必须扎扎实实做好一切准备工作。为了赶建设方案，我们通宵达旦，时常到工地督查进度……2021年5月，中山大学和新疆维吾尔自治区政府在乌鲁木齐成功签约；6月，我们取得国家批复文件，区域中心正式落地。

努力有了最好的回应。在一代代援疆人和喀什各族群众的努力下，在我离任之际，喀什地区第一人民医院转诊人数从我刚来时的2400多人降到了300多人，基本实现了“疑难危重症不出喀什”的愿景。

不知不觉，我在喀什度过了600多个日夜，尽管期间曾因水土不服、饮食不适、气候干燥，胃肠总是“打架”，双鬓的白发也是越爬越多……但我始终无比感念这段援疆时光。一次援疆，终生无悔。有幸参与到新疆建设的伟大进程中，为边疆各族群众的健康事业奉献自己的一份力量，我深感骄傲和自豪。

（作者为中山大学孙逸仙纪念医院副院长、泌尿肿瘤专科学科带头人）