推动养老托育服务健康发展（民生观）

不断织牢织密的“一老一幼”保障和服务安全网络，正惠及千家万户

8月，习近平总书记在辽宁沈阳考察时，谈起人们普遍关注的“一老一幼”问题：“我国已进入老龄化社会，老人们越来越长寿了。要抓好老龄事业、老龄产业，有条件的地方要加强养老服务设施建设，积极开展养老服务。孩子们现在都是宝，要加强对下一代的养育、培养，确保身心健康。”

老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。完善“一老一幼”服务是保障和改善民生的重要内容，事关千家万户，党和国家高度重视，不断健全政策体系，推动相关行业标准、配套改革逐步完善。各地各部门积极推动养老托育服务健康发展，织密“一老一幼”保障和服务安全网络。

呵护“一老一幼”，要在“老有所养”上下功夫。要适应老年群体多样化、多层次的养老需求，促进养老服务增加供给、改善质量。一方面支持各类所有制养老机构规模化、层次化发展。各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。另一方面要大力发展居家社区养老服务。落实新建住宅小区养老服务设施配建要求，对老旧小区和纳入特困供养等范围的老年人家庭开展适老化改造，支持养老机构运营社区养老服务设施。同时，要加强养老护理人员职业技能培训，加快推进长期照护服务发展。

呵护“一老一幼”，要在“幼有所育”上下功夫。针对一些地方出现的托育难、入园难等问题，要增加普惠托育服务供给。拓展社区托育服务功能，完善婴幼儿照护设施等基本公共服务。支持有条件的用人单位为职工提供福利性托育服务。要进一步降低托育机构运营成本，落实社区托育服务发展税费优惠。完善土地、住房、财政、金融、人才等政策，鼓励地方对普惠托育机构予以支持。要提升托育服务质量，加快培养专业人才，依法逐步实行托育从业人员职业资格准入制度。深入实施康养职业技能培训计划，加强托育岗位人员技能培训。

“一老一小”关乎民生福祉。坚持以人民为中心，顺应百姓期待，不断织牢织密的“一老一幼”民生保障网，正惠及千家万户，让越来越多的老人和孩子拥有稳稳的幸福。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 13 版）