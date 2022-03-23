第10家养老险公司获批开业 有望丰富专业养老产品供给

银保监会官网截图

人民网北京3月23日电 （记者张文婷）我国保险业迎来第10家养老险公司。银保监会22日发布公告称，经审核，同意国民养老保险股份有限公司开业，核准叶海生担任国民养老保险股份有限公司董事长，黄涛担任国民养老保险股份有限公司总经理。

国民养老保险股份有限公司股权结构表 来源：银保监会官网

公告显示，国民养老保险股份有限公司注册资本为人民币111.5亿元，发起人分别为，工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财各投资10亿元，持股比例均为8.97%；中邮理财投资6.5亿元，持股比例5.83%；信银理财、招银理财、兴银理财、民银金投资本管理(北京)有限公司各投资5亿元，持股比例同为4.48%；华夏理财投资3亿元、持股2.69%；北京市基础设施投资有限公司投资10亿元，持股8.97%；北京熙诚资本控股有限公司出资5亿元，持股4.48%；国新资本出资10亿元，持股8.97%；中信证券投资有限公司出资3亿元，持股2.69%；泰康人寿投资2亿元，持股1.79%；中金浦成投资有限公司出资2亿元，持股1.79%。

公司业务范围包括：年金保险业务；人寿保险业务；意外伤害保险业务；健康保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币和外币资金；与养老金管理相关的咨询服务业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经银保监会批准的其他业务。

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口有2.6亿人，其中，65岁及以上人口1.9亿人。建立多层次的养老保险体系，是应对人口老龄化、促进养老保险制度可持续发展的重要举措。

近年来，我国在规范发展第三支柱养老保险方面政策举措接连出台：专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围；养老理财产品试点扩大到“十地十机构”；养老储蓄试点即将启动；面向中低收入人群的商业养老金业务也正在抓紧筹备。不少专家认为，该公司的开业有望丰富专业养老产品供给，对现有养老险市场形成良好的补充作用。