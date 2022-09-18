9月16日，重庆市确诊1例境外输入猴痘病例。该病例为自国外中转重庆入境人员，在按规定进行入境人员新冠肺炎疫情防控集中隔离期间，发现皮疹等症状，实验室检测结果呈猴痘病毒核酸阳性，国家组织专家诊断为猴痘确诊病例。

什么是猴痘？感染风险高吗？该如何预防？对此，广东疾控发布了相关防疫提醒，羊城晚报记者也采访了广州医科大学附属市八医院相关专家进行解答。

猴痘主要通过密切接触传播

截至9月14日，全球103个国家(地区)共报告猴痘确诊病例59147例。广东疾控有关专家表示，猴痘是一种由猴痘病毒引起的疾病，潜伏期5-21天，多为6-13天，症状包括在感染后数天内出现发热、剧烈头痛、肌肉痛和淋巴结肿大，在发热后约1-3天，口腔内会出现溃疡，身体其他部位会出现皮疹。症状持续14-21天后，患者通常会自行痊愈。

猴痘病毒主要经黏膜和破损皮肤侵入人体，可通过接触感染动物或人体的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液、其他体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播，也可在长时间近距离接触时通过飞沫传播，接触病毒污染的物品也有可能感染。

专家提醒，猴痘通常为自限性，无需特殊治疗。目前用于治疗严重猴痘病例的药物其中之一是特考韦瑞，是一种被用于治疗天花的抗病毒药物，于2022年获得了欧洲医学协会(EMA)用于猴痘的许可，但目前尚未被广泛使用。

“我国目前没有专门的猴痘疫苗。尽管接种天花疫苗可以为预防猴痘提供85%免疫保护效果，但我国1981年后出生的公民基本没有接种过天花疫苗，目前市面上也无法获得天花疫苗。由于当前普通人群感染猴痘的风险较低，世卫组织不建议大规模接种猴痘疫苗。”广州医科大学附属市八医院感染病中心主任李凌华表示，目前，我国针对猴痘的防控工作主要集中在应对猴痘疫情输入风险方面。

普通居民不必过于紧张

目前，境内首例病例在隔离检疫期间发现，无社会面活动轨迹，疫情传播风险低。广东疾控提醒，由于猴痘主要在接触者中存在一定感染风险，居民不必过度紧张，保持良好的卫生习惯即可。

为预防猴痘，广东疾控建议，归国人员在入境21天内做好自我健康监测。若在国外有过可疑动物和人员或猴痘病例的接触史和暴露史，应主动联系当地医疗及疾控机构进行咨询和报备；若出现发热、皮疹等症状，应报告医务人员或者前往正规医院及早就医，主动告知接诊医生境外旅居史，以协助诊断和治疗。即将回国人员除注意上述事项外，入境健康申报时需配合海关主动报备。

正在疫情国家旅行或居住的人员，需关注所在国的猴痘疫情信息。避免接触啮齿类和灵长类动物(包括动物的血和肉)，食用前必须彻底煮熟。如果必须接触猴痘病人，应避免身体密切接触，避免与疑似感染者发生性行为，避免共用生活用品，照看或探视病人时要做好个人防护。注意做好手部卫生，及时用肥皂、洗手液等在流动水下洗手。

近期计划出国人员，需密切关注目的地国家的猴痘疫情，尽早了解猴痘预防和治疗的相关知识，一旦出现不明原因皮疹等症状及时就医。（记者 刘欣宇 张华 通讯员 粤疾控 刘琪莎）