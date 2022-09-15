“建议消灭蚊子”为何引发社会共鸣

针对十三届全国人大五次会议第5749号《关于开展全面消灭蚊子的建议》，国家卫健委近日在答复中表示，近年来，我国病媒生物防制工作取得长足发展，建立了覆盖全国的病媒生物监测网络，重点媒介传染病疫情保持平稳并呈下降趋势。下一步将深入开展爱国卫生运动，全面改善人居环境，强化病媒生物防制技术的研究，以创新技术推动防制工作，探索环境友好、绿色可持续、经济适用的蚊虫防控技术，降低蚊虫密度水平。

“全面消灭蚊子”的建议和国家卫健委的答复，引发了网友的广泛共鸣。之所以如此，主要因为蚊子的确令人生厌。蚊虫叮咬给酷热的夏季再增一些烦躁，让睡眠不佳的人更难入眠。并且，蚊子数量和种类很多，似乎无孔不入、防不胜防，蚊帐、蚊香片、防蚊药水等，都难以完全防住蚊子。此外，蚊虫叮咬还能致病，轻则导致皮炎、皮肤过敏等疾病，重则让人染上登革热、疟疾、丝虫病等传染病。假如不考虑其他影响，很多人都由衷地希望蚊子从此销声匿迹，让“天下无蚊”变成现实。

更要看到，蚊子带来的影响与威胁，呈现出逐渐加剧趋势。受气候变化、人口流动性增加等因素影响，很多过去无蚊的地方，现在也出现了蚊子；过去只有夏季多蚊的地方，现在冬季也出现了蚊子。新冠肺炎疫情大幅提升了民众的传染病防范意识，再加上虫媒传染病不断增加，因此很多人担心，倘若有一种致病性较强的病毒经蚊子传播，将更加防不胜防。

热议此事，还因为灭蚊的确难度很大，有时还会面临两难选择。蚊子虽然有害，但完全将之灭绝，以蚊为食的鱼或鸟或许面临食品短缺的风险，进而导致生物链断裂。此外，一些看似很管用的灭蚊方法，同样可能存在风险。比如运用化学方法灭蚊，可能导致污染。即使是一些高科技灭蚊方法，也同样存在风险。广东省曾推出“以蚊治蚊”方法，在“蚊子工厂”里培育一些特殊的雄蚊放到野外，与野生雌蚊进行交配致其“绝育”。这种办法虽然很奇特，但也有人担心，此举可能导致蚊子出现变异，甚至一旦“绝育”失败，可能催生出新的蚊子品种。

由此看来，真正的灭蚊硬招，不是完全消灭蚊子，事实上也无法做到这一点，而是将蚊子数量控制在一个理想水平；不是通过化学药品、生物制剂等手段直接杀灭，而是应该主要通过环境改造等间接方式，消除蚊子容易滋生的场所，打造干净整洁的城乡人居环境，循序渐进降低蚊子的密度。其实，国家卫健委的这次答复，体现出的正是这种理念，这也是该话题能够迅速引发社会共鸣的原因之一。

蚊子虽小，却关系到个人生活质量，更与传染病防控、生态保护等重大社会话题息息相关，的确值得社会深入探讨。很多人热议此事，其实也是看到了这个话题的重要性，是参与意识的体现，是对这个话题受到人大代表和国家卫健委重视的认可，是对不断加强蚊虫科学防治的期待。（秋实）