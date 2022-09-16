阿里健康发布首份线上用药趋势白皮书：用户越下沉 购药越线上

9月15日，在杭州举行的2022数字医药产业论坛暨阿里健康大药房6周年现场，阿里健康研究院联合中康科技发布了《2022线上用药趋势白皮书》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》显示，购药者行为变化驱动线上高增长，其中Z世代和新老人群体增速最快，下沉市场用户增长也更为明显。线上医药在帮助提升药品可及性、改善患者用药依从性的同时，也诞生了很多新赛道，新医药趋势在线上全面爆发。

中康科技还预测，依托“医+药”逐渐成熟的闭环生态，以及全场景专业药事服务，未来数年医药电商将持续翻倍增长。

一老一小偏爱线上购药，近八成用户习惯性备药

《白皮书》显示，线上购药人群中，女性占到六成，中青年消费者居多，而95后和新老人（50岁以上）以近七成增长率领跑其他人群，成为线上购药“新生力量”。其中，作为互联网时代的原住民，95后健康问题以皮肤、睡眠、用眼等轻症为主，他们很多情况下会选择线上问诊和线上购药，95%的95后在线上购药前爱读其他用户的评论；而新老人也在拥抱数字健康生活，83%的新老人“有多元的药品需求，希望一站式满足”。

受到新冠疫情影响，线上购药近年来增长迅速，也改变了大家的购药习惯，这点不仅体现在人群特征上，从线下到线上，从即时性购药到计划性备药等均有变化。《白皮书》显示，疫情出现后，有近八成消费者习惯于有计划备药，近九成慢病患者因为线上购药方便、药品齐全、价格和专业等优势，表示“我一直都会定期采购家中常备药”。

医药电商：用户越下沉，购药越线上

近年来，线上医药作为传统用药渠道的重要补充，对下沉市场的药品可及性起到了推动作用。

《白皮书》显示，2019年到2021年下沉市场用户数持续增长，其中2021年增速接近四成，超过高线城市的增速。同时，八成以上的下沉市场患者选择线上购药，是因为线上品类齐全，购买方便。

当然，对于下沉市场的慢病患者来说，除了买好药、买到药、收到药，实现持续性规律用药治疗也很重要。《白皮书》显示，2021年医药电商慢病用药复购用户数增长187%，其中下沉市场医药电商慢病用药支付金额同比增长149%，超九成体验过线上慢病管理的患者感到满意，可见用药可及性和依从性都得到很大提升。

随着用户群体和用户需求的快速增长，OTC市场也诞生了多个新趋势赛道，包括皮肤健康、肠胃健康、维矿营养、儿童健康、五官健康等，线上逐渐成为新产品孵化和老产品焕新的重要阵地。

阿里健康大药房总经理刘恒浩在现场表示，通过阿里健康大药房沉淀的趋势洞察、全域运营、数字化患者管理和智慧供应链四大能力，未来将持续助力伙伴破局院外市场。