多地流感疫苗开打！接种要先了解这些事

人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）秋冬季是流感的高发期，接种流感疫苗是预防流感的有效手段，可显著降低因流感以及流感相关重症和死亡的风险。

当前正值初秋时节，随着天气逐渐转凉，秋冬流感疫苗的接种被不少人提上了日程。记者梳理发现，目前，全国已有不少省份的流感疫苗开打。

多地启动重点人群免费接种流感疫苗

9月8日，山东省青岛市疾控中心发布消息称，目前，青岛市已在流感样病例中检测出流感阳性毒株，且与国家、省内流行毒株型别一致。连续流感监测提示，今年流感病毒活动增强，流感季已提前到来。建议按照相关要求接种流感疫苗，降低新冠肺炎、流感等呼吸道传染病叠加流行风险。

另外，从各地政策来看，今年，不少城市还针对一些特殊群体给出了优惠。

今年，北京市继续延续2007年以来的流感疫苗免费接种政策，对符合条件的人群实施免费接种，鼓励其他人群自愿自费接种。

据北京市疾控中心介绍，北京市9月13日起全面启动流感疫苗接种。免费流感疫苗接种人群为：具有本市居民身份证明/社会保障卡，年龄在60周岁以上（出生日期在1962年12月31日之前）的老年人；所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、中专学校、职业高中、技工院校、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；各区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

根据浙江省杭州市疾控中心9月2日发布的消息，2022年杭州市继续实施重点人群免费接种流感疫苗民生实事项目。2022年9月至11月，出生日期在1952年12月31日之前70周岁以上老年人，持有浙江省户口簿或身份证， 自愿且知情同意接种流感疫苗。

9月8日，浙江省宁波市慈溪疾控中心发布消息，今年慈溪市将继续实施65周岁及以上（出生日期在1957年12月31日之前）老年人免费接种流感疫苗，即日起在全市范围内启动。

流感季来临之前及早进行接种

今年夏天，我国南方已经出现了A（H3N2）亚型流感病毒的流行高峰，专家研判，今年秋冬季出现较高水平的流感流行风险是偏高的。公众需要进行哪些准备？

8月10日，中国疾控中心病毒学首席专家董小平在国务院联防联控机制发布会上表示，2020-2021年度，我国流感呈低水平的流行状态。长期的低水平流行，自然感染的人群比例就会低，加上我国流感疫苗的接种一直处于比较低的状态，所以在人群当中对流感病毒预存的免疫力肯定会有所下降。

“目前，全球仍然处于新冠肺炎大流行，因此在今年秋冬季或者是冬春季，有可能出现流感和新冠肺炎叠加流行的风险。公众在流感季来临之前要及早进行流感疫苗接种，特别是针对老年人和医务工作者。”董小平说。

流感三价疫苗和四价疫苗哪个更好？

如果想要接种流感疫苗，不同疫苗如何选择？另外，为什么每年都需要接种流感疫苗？

据了解，因为流感病毒变异很快，几乎每年都要发生改变，且不同变异株所诱导的抗体对不同毒株无交叉保护作用或交叉保护弱。世界卫生组织（WHO）紧密追踪流感病毒变异的情况，每年定期公布用于疫苗制造的毒株。流感疫苗含有三种或四种毒株，每年流感病毒流行株发生变异了，对应的流感疫苗的毒株配方也随之变化，所以每年都需要接种最新的流感疫苗才能达到预防的效果。

流感三价疫苗和四价疫苗哪个更好？北京市疾控中心提示，与三价流感疫苗相比，四价疫苗增加了乙型流感的一个亚型。三价能预防3种型别的流感病毒，四价能预防4种。两种疫苗均可预防流感病毒感染，没有优先推荐，可根据自身情况选择任一种。

哪些人最需要接种流感疫苗？

北京市疾控中心指出，有些人患流感后发生并发症的风险较高，有些人和流感高危人群接触频繁，他们都需要接种流感疫苗。

患流感后发生并发症风险较高的人群包括：6－59 月龄婴幼儿；60岁以上人群；特定慢性病患者（包括慢性呼吸系统疾病、心血管疾病、肝肾功能不全、血液病、神经系统疾病、神经肌肉功能障碍、代谢性疾病（包括糖尿病）、免疫抑制疾病或免疫功能低下者；准备在流感季节怀孕的妇女。

和高危人群接触频繁的人员：敬老院、疗养院和其他慢性疾病护理机构的工作人员；6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员；60 岁以上老人的家庭成员和看护人员；其他流感高危人员的家庭成员和看护人员；医务人员。

哪些人不适合接种流感疫苗？

对于不适合接种流感疫苗的人群，北京市疾控中心介绍：对疫苗中所含成分过敏者，包括辅料、甲醛、Triton X-100等；其他严重过敏体质者；有格林巴利综合征病史者；未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病患者，不适合接种流感疫苗。

此外，各类疾病的重症患者应慎用；急性发热、急性感染，慢性疾病急性发作的病人，应待病愈后接种。不同种类、不同厂家的疫苗，说明书中列举的接种禁忌略有不同，具体应参见疫苗说明书。