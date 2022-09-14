微小“药物工厂”可几天内根除肿瘤

科技日报北京9月13日电 （记者张梦然）美国莱斯大学科学家通过使用植入式“药物工厂”，阻止了小鼠的晚期癌症，而且这种新疗法只需几天就能生效。该研究已发表在《临床癌症研究》上。

虽然这种方法仍需要一些时间才能在人类身上进行试验，但目前的成果表明,人们拥有了一种强大的新方法来根除一种侵袭性的肺癌——间皮瘤。

“药物工厂”由藻酸盐制成的微小珠子组成，每个微珠只有1.5毫米宽，能够连续爆裂产生白细胞介素-2（IL-2）——这种天然化合物能激活人体的白细胞以对抗肿瘤。

莱斯大学医学院胸外科医生和外科肿瘤学家布莱恩·伯特称，胸膜间皮瘤是一种非常具有侵袭性的肺内膜恶性肿瘤，通过手术切除很难完全治愈，即经常会残留病灶。用局部免疫疗法治疗这种残留病灶，也就是向胸膜空间局部提供相对高剂量的免疫药物，是治疗这种疾病的一种非常有吸引力的方法。

该团队还将植入物与检查点抑制剂相结合，检查点抑制剂是一种不直接治疗癌症的药物，但能训练免疫系统更好地识别和消除癌细胞。新研究使用了靶向PD-1蛋白的抑制剂。

在小鼠实验中，“药物工厂”植入物本身可消灭超过一半的肿瘤。当与检查点抑制剂组合时，7只小鼠的肿瘤被完全摧毁。数据显示，将这些免疫治疗颗粒定点传递给患有间皮瘤的小鼠，产生了非常激烈和有效的治疗反应。

研究人员相信，如果复发，这种治疗也很有可能有效地训练体内的记忆T细胞再次对抗间皮瘤。

虽然IL-2治疗已被证明是有效的，但也可能带来一些非常严重的副作用。新疗法的靶向性则可带来帮助，因为它限制了药物暴露的身体部位。更重要的是，研究人员以前曾使用相同的“药物工厂”技术来尝试治疗卵巢癌，且该疗法的人体临床试验计划在未来几个月内开始。

研究人员表示，从一开始，他们的目标就是开发一种平台疗法，可用于多种不同的免疫系统疾病或不同类型的癌症。