抱着走5分钟 婴儿能从哭闹到睡着

科技日报北京9月13日电 （记者张梦然）当婴儿过度哭泣并拒绝睡觉时，大多数父母都会感到沮丧。科学家们发现，让哭闹婴儿平静下来的最佳策略是抱着他们走5分钟。这种基于证据的舒缓策略发表在13日的《当代生物学》杂志上。

论文通讯作者、日本理化学研究所脑科学中心的黑田久美说，许多父母都饱受婴儿夜间哭闹之苦，这是个很大的问题，特别是对于没有经验的父母来说，可能会导致父母压力升高甚至对婴儿暴躁。

黑田久美及其同事一直在研究“运输反应”，这是一种在许多晚熟哺乳动物（例如老鼠、狗、猴子和人类）中发现的先天反应：在它们的幼崽尚未成熟，无法照顾自己时，研究人员观察到，当这些动物抱起它们的婴儿开始走路时，幼崽的身体往往会变得温顺，心率也会变慢。

研究团队比较了21名婴儿在4种情况下的反应：被行走的母亲抱着、被坐着的母亲抱着、躺在静止的婴儿床上或躺在摇椅上。他们发现，当母亲抱着婴儿走路时，哭闹的婴儿在30秒内平静下来，心率减慢。当婴儿被放在摇摇床上时，也会产生类似的镇静效果，但当母亲坐着抱着婴儿或将婴儿放在静止的婴儿床上时则不会。

这表明只是抱着可能不足以安抚哭闹的婴儿，这与传统的假设相矛盾，即母亲抱婴儿会减少婴儿的痛苦。同时，运动具有镇静作用，可能会激活婴儿的运输反应。当抱着行走动作持续5分钟时，效果更加明显。研究中所有哭泣的婴儿都停止了哭泣，其中近一半睡着了。

但当母亲们试图让昏昏欲睡的婴儿上床睡觉时，超过1/3的婴儿在20秒内再次变得警觉。研究团队发现，所有婴儿都会产生生理反应，包括心率变化，这可在他们的身体与母亲分离的那一刻唤醒他们。但如果婴儿在躺下之前睡了更长的时间，他们在此过程中醒来的可能性就较小。

根据这些发现，该团队提出了一种舒缓和促进哭闹婴儿睡眠的方法。他们建议父母抱着哭泣的婴儿并与他们一起走5分钟，然后再坐着抱着婴儿5—8分钟，然后再让他们睡觉。该建议与其他流行的睡眠训练方法（例如让婴儿哭到自己入睡）不同，旨在为婴儿哭闹提供即时解决方案。