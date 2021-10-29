首儿所新生儿内科用“音乐疗法”传递母爱

近日，首都儿科研究所附属儿童医院（以下简称首儿所）的新生儿内科通过临床的实践探索，新开展了“音乐疗法”，通过播放音乐帮助缓解患儿哭闹、烦躁、焦虑等负面情绪。这也是新生儿内科落实“我为群众办实事”，提升医疗工作温度的又一新举措。

新生儿内科病房中，伴随着监护仪的滴答声，响起了轻缓动听的音乐和妈妈的呢喃细语。当30周的早产儿越越（化名）在暖箱里第一次听到录音笔中传来妈妈的声音时，她睁着好奇的大眼睛，安静聆听着妈妈的哼唱，时而把头转向声音传来的方向，偶尔还会抬起小胳膊伸个懒腰或者抬抬小腿。平时爱哭闹的越越，经过妈妈的“安慰”后，显得格外舒适，监护仪上显示的心率和呼吸频率也更加趋于稳定，不一会儿就进入了甜美的梦乡。

首儿所新生儿内科用“音乐疗法”传递妈妈的爱（受访者供图）

首儿所相关负责人介绍，新生儿特色音乐疗法是借助轻松幽雅和抒情性强的古典音乐、轻音乐，在一定程度上改善宝宝的焦虑或紧张状态，培养稳定愉快的情绪，减轻其适应新环境的压力，促进身心健康发展。同时，它也是一种学习过程，早产宝宝在舒缓、优美的乐曲声中，通过听觉器官的信号刺激，调节神经系统，减轻呼吸、心血管、内分泌和免疫系统紧张的生理反应，稳定心率、血压，促进改善氧供、增进大脑发育、增强免疫力。

早产儿因其生理原因，生后的几周甚至是几个月都要在新生儿重症监护室（NICU）度过。有数据表明，出生时新生儿的大脑发育尚不成熟，对于“过早独立”的早产宝宝来说更是如此。环境的影响是脑发育的关键因素，由于体外的嘈杂环境与母亲子宫完全不同，宝宝无法避免外界声音的干扰和刺激，因此神经网络无法像在母体内那样正常发育。许多早产儿在后期的生长发育过程中会出现学习困难、社交或情感障碍等问题。

新生儿内科除了开展音乐疗法，创造更为舒缓的环境，促进早产儿在ICU期间的大脑发育外，还鼓励家长尤其是母亲录制祝福话语、哼唱儿歌，播放装置经过消毒后放在床头，以轻柔适宜的音量播放，让宝宝感受到在母体生活时的音频，让他们更有安全感。与此同时，通过对孩子哼唱摇篮曲可以缓解父母自身的压力，让妈妈知道，即使在母婴分离的情况下，也可以用自已的声音来安抚宝宝，疏解宝宝住院期间因无法见面而引起的焦虑情绪。

该负责人表示，新生儿内科在临床治疗中科学探索、总结经验，努力为住院宝宝们提供更加温馨舒适的治疗环境，让他们在出生后的第一段旅程中收获更多的健康和关爱。