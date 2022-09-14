如何将守护人民健康落到实处？乔杰院士最新解读

9月12日，由中国人体健康科技促进会健康促进专业委员会和北京大学第三医院共同主办、诚医汇承办的“北大健康论坛·2022暨中国人体健康科技促进会健康促进专业委员会第四次年会”，以线上线下相结合的方式在北京开幕。中国工程院院士、中国科协副主席、北京大学常务副校长、北京大学医学部主任、北京大学第三医院院长乔杰在会上提到，以多学科融合方式打造新优势学科，将健康医学理念融入健康平台搭建，延伸服务新场景。

中国工程院院士、中国科协副主席、北京大学常务副校长、北京大学医学部主任、北京大学第三医院院长乔杰

“十四五”高质量发展背景下，公立医院怎样将守护人民健康全链条落到实处？乔杰说，北京大学第三医院作为公立医院高质量发展试点单位，一直在深入探讨如何实现以治病为中心向以人民健康为中心的转变。她认为，在服务内容上要涵盖疾病预防、诊断、治疗、康复、护理以及健康管理，铸成全生命周期链条。医院以科研创新为支撑，将健康医学的理念融入人性化、功能化、智慧化的健康管理平台搭建，开展院企合作，将新技术融入健康管理中。用好国产医疗设备，着力解决“卡脖子”项目中出现的问题，为患者提供更好的医疗服务。

“我们在聚焦疾病救治的同时，还要防治并重。”乔杰提到，北京大学第三医院通过开展学科间长期交流，规范提升学科发展，将服务模式、全院会诊与多学科合作结合起来，从医疗教学到科研服务，以多学科融合方式打造新优势学科。其中，在健康医学中心的具体实践中，北京大学第三医院充分发挥学科所长延伸新的服务场景，并通过健康管理反向促进学科发展再迈新台阶。