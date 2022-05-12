北京大学医学部5·12国际护士节表彰大会举行

表彰大会主会场。北京大学医学部供图

人民网北京5月12日电 （记者闫妍）5月11日，北大医学办学110周年系列活动——北京大学5?12国际护士节表彰大会在北京大学医学部会议中心举行。北京大学常务副校长、医学部主任乔杰，北京大学党委常务副书记、副校长、医学部党委书记陈宝剑等出席表彰大会。表彰大会由北京大学医学部副主任刘晓光主持。

北大医学办学110年以来，北大护理人始终坚守初心，弘扬“燃烧自己，照亮别人”的南丁格尔大爱无私的奉献精神，立足岗位作贡献，在新时代、新征程中担当作为，努力为人民群众提供高质量的护理服务。

乔杰在致辞中感谢了北大护理队伍这支在新冠肺炎疫情和北京冬奥保障等任务中“召之即来、来之能战、战则必胜、永不言败”的王牌之师，肯定了护理学院在人才培养和研究等领域取得的成绩。乔杰强调，要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚决落实党中央关于疫情防控的决策部署，充分发扬斗争精神，坚决筑牢疫情防控屏障，坚决巩固来之不易的疫情防控成果，做到守土有责、守土尽责，凝心聚力在教育教学、学科建设、人才队伍、医疗服务等方面再创辉煌，稳步向世界一流的护理学科迈进，以实际行动迎接北大医学办学110周年，用优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

陈宝剑宣读了表彰决定，对2021年度在各医院护理工作中作出突出贡献的护士长、护士予以表彰，授予于桂香等31名护士长、于晶晶等122名护士2021年度北京大学医学部优秀护士长、优秀护士称号，希望广大护理人员向获得表彰的优秀个人学习，坚守北大医学“厚道”品德，为北京大学“双一流”建设、为实施健康中国战略贡献力量。

活动现场，来自七家附属医院的医护人员代表深情讲述了护理工作中的难忘故事，分享了工作中的收获和感悟。

据悉，表彰大会采取线上线下相结合的方式，来自各附属医院的院长、书记、医疗副院长带领获得表彰的全体优秀护士长和优秀护士以及护士代表线上参会。