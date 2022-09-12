预防出生缺陷日：这些出生缺陷防治知识你了解吗？

9月12日是预防出生缺陷日。十月怀胎，一朝分娩，拥有一个健康宝宝是每个家庭的心愿，然而出生缺陷却是一个并不轻松的话题。

《中国出生缺陷防治报告（2012）》显示，我国出生缺陷总发生率约为5.6%，每年新增出生缺陷约90万例。天津市第一中心医院产科主治医师赵忠伟在接受人民网记者采访时介绍，出生缺陷是指由于染色体畸变、基因突变等遗传因素和（或）环境因素引起的胎儿身体结构、功能或代谢异常，常见的出生缺陷包括先天性心脏病、唇裂、腭裂等。

“出生缺陷的发生与多种因素有关，包括遗传因素、母体营养因素、父母的危险因素暴露以及社会环境因素。”赵忠伟说，孕前及孕期接触农药、放射线等易引发出生缺陷。孕期孕妇营养、微量元素摄入不足，或营养过剩导致肥胖，也易引起出生缺陷。另外，吸烟、饮酒等不良嗜好，孕期滥用药物，也会增加发生出生缺陷的风险。

那么，该如何预防出生缺陷呢？赵忠伟表示，出生缺陷预防分三级。一级预防：适龄生育，重视遗传咨询、孕前保健、孕期合理营养，注意避免接触放射线和有毒有害物质，预防感染、谨慎用药、戒烟戒酒等来减少出生缺陷新生儿的发生。二级预防：重视孕期筛查和产前诊断，可以早期识别胎儿的先天缺陷，减少缺陷儿的出生。三级预防：婴儿出生后要重视筛查新生儿疾病，便于及时治疗，提高患儿生命健康水平。准父母们应当配合医院实施三级预防策略，尤其是一级预防，可以从源头上减少先天缺陷儿的出生。