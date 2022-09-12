月饼更多亲民价 包装“瘦身”很明显

9月9日，中国消费者协会与中国焙烤食品糖制品工业协会联合开展的月饼过度包装专项消费监督工作报告出炉。报告显示，随着《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2021)国家标准第1号修改单的落地实施，今年市场上存在过度包装问题的月饼大为减少，月饼包装“瘦身”效果显现。

中消协表示，本次消费监督共调查月饼商品达8000余个独立销售单位，调查人员以普通消费者身份对其中高度疑似存在过度包装问题的部分月饼商品抽样采买，共发现8件月饼商品存在问题，包括5件混装、3件空隙率不合格。8件存在问题的月饼均为线上购买。其中6件为8月15日以后生产。新标准中有明确的“不应与其他产品混装”的规定，本次监督中发现5件混装的月饼不符合新标准，其中2件为月饼与刀叉混装，3件为与其他多种商品混装。3件空隙率不合格的月饼中，1件为8月15日后生产，不符合新标准；2件为8月15日前生产，不符合旧标准。

具体来说，调查人员9月2日从6个平台分别购买了多个品牌的涉嫌混装的月饼产品，这些月饼生产日期均在8月15日之后，核实发现有5个品牌的月饼中出现了月饼与茶叶、红酒、巧克力、香薰蜡烛、香皂花、皮影道具及刀叉等混装的不同情况，其中2个品牌与刀叉混装，分别从淘宝平台、拼多多商城购买；其他3个品牌混装其他多种产品，分别为：京东商城天央悦玺（2022/8/23）、拼多多商城瑞敏佳（2022/8/24）、京东商城赵庄野墅（2022/8/20），天央悦玺还存在月饼内、外包装上均无厂名厂址、产品执行标准等有关信息的情况。从线下随机调查的商超情况看，未见8月15日之后生产的月饼有混装情况。

调查还发现，今年的“天价”月饼少了，价格“亲民”月饼多了。8月5日至31日线上监测结果显示，月饼的价格最低的是39.9元、价格最高的是474.05元，平均价格为220元；线下随机走访各商超发现，市场上销售的月饼价格在100元至300元居多，调查人员只发现一款500元以上的月饼在售，但不存在过度包装现象，其余未见500元以上的月饼。

中消协表示，价格“亲民”、绿色环保的月饼成为今年月饼市场上的主流，“月饼大了”“盒子环保了、变薄了”成为中秋月饼市场上一道亮丽的风景。新标准的实施给今年的月饼市场带来了新的变化，总体上看，生产企业对新标准执行较为到位。

文/本报记者 王薇