职工返岗前48小时内应测1次核酸

打赢疫情防控阻击战

近日，北京连续出现多起高校聚集性疫情，均为京外进返京输入引发。昨日，0时至15时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者14例，均为隔离观察人员。昨天下午，北京市第398场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，通报本市最新疫情和相关处置工作。出现疫情后，北京化工大学、中国传媒大学等均已第一时间采取相关措施。本市要求，各高校要加强进返京学生的防疫管理，重点管好第一周，学生返京7日内落实“三不”要求。今天是中秋小长假最后一天，本市要求，在京单位要履行防疫责任，职工假期返岗前48小时内应进行1次核酸检测，检测阴性结果未出之前或有疑似症状的暂缓返岗。

昨日0-15时

新增本土感染者14例

市疾控中心副主任刘晓峰在发布会上通报了本市最新疫情。9月10日0时至24时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者10例，其中，隔离观察人员9例、发热门诊就诊人员1例；朝阳区9例、昌平区1例；轻型8例、无症状感染者2例。

9月11日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者14例，均为隔离观察人员，其中，昌平区7例、朝阳区5例、海淀区2例；均为轻型。上述病例已转至定点医院隔离治疗，已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及的风险点位进行排查，对各类风险人员实施分类管控。

感染者95、96、106至109：均为感染者87的同校学生，感染者95、96为9月10日通报的核酸初筛阳性人员。9月10日作为感染者87的密切接触者进行核酸检测，报告结果为阳性，9月10日、11日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

感染者97、98：均为感染者43的同校学生。9月10日作为密切接触者进行核酸检测，报告结果为阳性，9月11日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

感染者99至105：均为感染者30的同校学生。9月10日作为密切接触者进行核酸检测，报告结果为阳性，9月11日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

感染者110：现住朝阳区崔各庄乡京旺家园，9月9日曾前往感染者88、89就诊的医院就诊，9月10日作为同时空密切接触者进行居家隔离，9月11日进行集中隔离，当日报告核酸检测结果为阳性，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

建议广大市民

继续减少跨市活动

刘晓峰表示，当前是学校疫情处置关键期，要压紧压实“四方责任”，严格落实主体责任和师生员工个人责任，加强校园防疫管理，做好返京返校、新生入校防疫及疫苗接种工作，落实校园网格化管理，避免跨区域流动；要加强校内健康观察场所规范管理，做好公共卫生间、洗衣房、盥洗室、楼梯扶手、门把手、电梯按键及公用物品等环境核酸检测和清洁消杀；健康观察人员在观察期间应实施闭环管理，严格落实规范佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离，按规定进行核酸检测和健康监测。

“再次提醒市民朋友，过节不忘防疫，外出不忘防护，继续坚持不去7日内出现本土疫情的县（市、区、旗）旅游或出差，倡导就地过节，减少跨市活动，进入公共场所配合扫码测温、查验核酸阴性证明，进入公园、景区提倡预约、错峰出行，履行好个人防疫责任。”刘晓峰说。

职工假期返岗前

48小时内应测1次核酸

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建在会上也强调，“近日，北京连续出现多起高校聚集性疫情，均为京外进返京输入引发，这时刻警醒我们要始终绷紧疫情防控这根弦。”首都各高校要抓好常态化疫情防控，做好返京返校、新生入校防疫工作，确保校园防疫安全。加强校园内部管理，完善人员基础信息台账。加强进返京学生的防疫管理，重点管好第一周，学生返京7日内落实“三不”要求。进入教学楼、超市等校内公共场所严格扫码查验。

徐和建表示，进入党政机关、企事业单位、公共场所及社区（村），乘坐公共交通工具，要严格扫码、测温、查验72小时内核酸阴性证明。各小区（村）加强卡口管理，严格落实查验要求。公园、景区要落实“预约、限量、错峰”要求。进返京人员抵京后7天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，开展3天2检（抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、抵京72小时内完成第二次核酸检测），涉疫风险人员配合落实居家（居店）健康监测等防疫措施。职工假期返岗前48小时内应进行1次核酸检测，检测阴性结果未出之前或有疑似症状的暂缓返岗。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟

重点

北京化工大学

朝阳校区部分区域调整为常态化防控

北京化工大学党委常委、副校长王峰介绍，学校继续对隔离点新增阳性病例深入开展流调排查，确保风险人员第一时间落位管控。第二批骨干力量已进驻昌平校区接续开展防控工作。

9月10日，学校昌平校区和朝阳校区在校“应检尽检”累计检测16736人，其中昌平校区6889人，朝阳校区9847人，检测结果全部为阴性。朝阳校区除1、2、4号楼和部分宿舍外，其他区域已由临时管控有序调整为常态化疫情防控管理，严格落实落细各项防控措施，精细实施网格化管理，加强宣传教育，引导师生增强防护意识，履行防疫责任，加强健康监测。

王峰表示，校园内进一步强化宿舍网格化管理，压实各楼层长、宿舍长工作责任，做到网络到底，责任到人，层层落实。按照规范要求加强校内健康观测点建设，严格落实校内健康观测点管理规范。

中国传媒大学

新增6例确诊病例 实施校园静态管理

从9月10日15时至11日15时，中国传媒大学新增6例新冠肺炎确诊病例。会上，中国传媒大学党委副书记李众通报该校疫情处置情况。目前，该校已将“三级网格化”管理模式，调整升级为“五级网格化”管理模式。完善楼长、层长工作体系，明确工作机制，进一步细化楼宇和楼层的管理。各网格内建立详细的台账信息，精准掌握各个区域楼宇情况、房间分布、人员信息。发挥党员干部的先锋模范作用，有序做好师生服务保障、风险防范等工作，减少非必要的活动。

同时，进一步落实校园静态管理。明确静态管理工作要求，提出实施精细化、精准化网格管理工作要求，建立标准化管理规定，进一步压实管理责任，禁止跨网格、跨楼层、跨房间流动，切实把静态管理标准落到实处，让校园真正“静”下来。

进一步做细流调、核酸检测、转运各项工作。信息化手段助力开展流调，迅速排查风险点位、风险人群。根据现有的病例流调情况，深挖有可能发生疫情扩散的点位，对公共卫生间加大检测力度，加强消毒消杀。建立核酸检测监督及追责机制，明确楼长、楼层长为核酸检测的提醒责任人，部门、学院为核酸检测工作的主要负责人，确保核酸检测工作按时完成，不漏一人。在9月10日凌晨转运的基础上，又陆续转运151名师生至集中隔离点。

朝阳区

核酸采样21848人

检测结果均为阴性

发布会上，朝阳区副区长孟锐通报了该区疫情防控工作情况。9月10日15时至24时，朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者2名，9月11日0时至15时，朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者5名。其中，6名为中国传媒大学在校学生，1名为确诊病例密切接触者，均系隔离管控人员，已转入定点医院治疗。

孟锐介绍，朝阳区坚持快字当头、争分夺秒，排查管控风险。按照8小时应急处置机制，快速锁定风险点位和风险人员，迅速完成落位管控、核酸检测、转运隔离等各项防控措施，阻断病毒传播链条，防止风险外溢。借助科技力量支撑流调工作，截至11日15时共判定密接1485人，做到随判、随传、随检、随管，涉及朝阳区人员均已落实隔离管控措施，涉及外省区人员已转办协查，进一步增强疫情防控的精准性、有效性。

孟锐表示，发现疫情后，朝阳区与学校密切配合，有序组织对全校师生开展核酸检测，并且优化了传媒大学所在地三间房乡核酸检测点和核酸检测力量配备，做到应检尽检，不漏一人。9月10日，在传媒大学校内、中传国际交流中心、梆子井学生公寓、北京第二外国语学院及邻近的珠江绿洲家园小区共计采样21848人，结果均为阴性。同时坚持人、物、环境同检，在传媒大学校外的风险点位，共采集环境核酸样本293个，除病例曾到访的1个环境样本为单基因阳性外，其余均为阴性。

服务保障方面，朝阳区安排机关干部、医护和疾控等卫健工作人员、公安干警、志愿者支援传媒大学，全力做好师生心理疏导和服务保障，实行“服务上门”，及时缓解师生焦虑情绪，切实保障好集中隔离观察师生、留校隔离观察师生的生活及就医看病需求。

本组文/本报记者 蒋若静 李泽伟