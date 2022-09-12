“边角料”食品可以放心买吗？

碎牛肉、面包边、羊肋排的骨间肉还有海苔的边边角角……因售价便宜又与正装食品味道一致，“边角料”食品越来越受到消费者的青睐，那么，购买“边角料”是否真的划算呢？

碎肉屑、蛋糕边

“边角料”食品走红

“一大包面包边和蛋糕边，只要5块钱，能当三天的早点和零食，还有酥饼的碎片，也只要5元，但要是正品这么一大包要30元。”苏阿姨是一家蛋糕店的常客，吸引她前来的就是这家店每到晚上7点就开始售卖的各种面包和点心的“边角料”。而最近她越来越难买到这些“处理货”了，因为跟她同样爱买“边角料”的人越来越多。

食品“边角料”一般指制作食品时切割、裁剪下来的零碎材料。它们有的是形状不规则，有的则是生产时外观破损等原因不被正装产品采用，但其加工工艺、品质与正装产品一致。不过，这类“边角料”一般产量不大，一些厂家为了避免浪费，也为了增收，会将边角料低价出售。但是大部分会选择在厂区附近或者直接低价卖给员工。

如今，食品“边角料”这门生意已经做到了网上。“家人们，这堆就是我们今天生产出来的牛肉干松……”在某牛肉干生产企业的直播间，主播的介绍词还没说完，链接上的牛肉干松已经售罄。该公司主播表示，这些牛肉干松可遇而不可求，是整条牛肉干烘干时晒落的肉屑，因为不是正品，所以没有在零售渠道售卖。而有网友想买，也只能蹲守直播间。

不仅如此，不少食品企业已经专门做起“边角料”的生意，尤其是糕点生产企业。北青报记者发现，一些销售食品的直播间，甚至将直播搬进了“生产现场”，当着网友的面切割蛋糕“生产”边角料来售卖。

这样的生意也受到网友热捧。一些网友认为，比正装商品一半的价格还低，口味和质量却相当，只是卖相不好，这样的零食买来自己吃怎么想都是赚了，而且还避免了浪费。

有统计数据显示，2022年一季度，食品边角料相关产品在某电商平台的销售额为2030万元，同比大幅增长约17倍。猪肉脯、虎皮卷、火腿肠、面包边和散装夹心饼干，成为最为火爆的边角料零食代表。而也有厂家因为销售“边角料”，销售额和利润都有所增加。

边角料食品出现价格倒挂

部分产品被指“货不对版”

北青报记者注意到，部分网售食品边角料的价格并不比其所标称同类的正装产品便宜，有的甚至价格更高。

在标称为某品牌纯肉火腿的边角料页面，500克包装的边角料火腿售价29.8元，但是该品牌无淀粉火腿肠380克装的网店售价为19.8元，折合500克的售价不到27元。有网店销售的虎皮蛋糕边角料16.8元/200克，但是有网友评论称，蛋糕店里的虎皮蛋糕也才卖15元。而这类“边角料”和正品价格倒挂的情况，也频频出现在其他品类中。

有消费者反映称，其购买的“边角料”就是“一个塑料袋装着的饼干，什么信息都没有，都不知道是什么时候生产的”。

还有一些边角料食品更是差评一片，很多网友都发帖表示“货不对版”，有人还质疑其是“三无产品”，冒充知名品牌边角料。

购买时进行适当比价

务必看准食品来源

对于边角料食品热销带来的问题，江苏省消保委日前表示，从商业化角度来看，如果生产、销售商家手续齐全，正规经营，其售卖的食品“边角料”虽然“卖相”不佳，但能实现买卖双方“双赢”。

事实上，食品生产加工企业为了控制成本，都会尽量减少“边角料”的产生。市场上充斥着大量的食品“边角料”，不乏打着“边角料”旗号售卖的大包装食品或零食，甚至是混入过期食品的“问题食品”，或没有食品合格证的“三无产品”，食品安全风险不容小觑。

江苏省消保委建议消费者，网购食品“边角料”时更要看清保质期，看准食品来源等相关介绍，认准证照齐全、品牌清晰 、售后有保障的正规经营者。消费者也可以进行适当比价，从追求“便宜”低价向质价相符、品质消费思路上转变。

此外，对于经营者来说，需要强化诚信守法意识，切忌生产或销售中有“钻空子”心理，尤其要坚决杜绝诸如不同批次的碎料产品二次加工、无标准化质检、无生产许可证等行为。对此种模式商家也应当主动“降温”，优化工艺，尽量减少边角料的生成，只有将流程完善、品质溯源可查、售后体系健全等机制全部落地，才能真正履行好消费者权益保护第一责任人义务。

文/本报记者 张鑫