边角料零食：走红容易走心难

近日，饼干屑、面包边、火腿碎肉之类的“边角料零食”走红。经过知名艺人推荐、大批网红测评，“安利”话题#像极了我努力省钱的样子#收获1.4亿阅读量，“求同款”飘满评论区。

看着电商平台上“边角料零食”的订单量，有人不禁疑惑：“哪来这么多的边角料？”

买的不如卖的精

杨琳最近跟着一些博主下了几单“边角料零食”，但让她意识到不对劲的是一次买香米饼的经历。

在收货后，她发现正常销售的香米饼标价为19.8元750g。仔细翻了翻购买记录，她发现自己下单的香米饼是14.5元500g。这样算下来，香米饼边角料每100g比正常香米饼还贵出0.26元。

这并不是偶然现象。中青报·中青网记者注意到，多位博主在短视频平台“安利”的一款注心巧克力饼干的边角料号称来自某大牌原厂，价格是30.64元250g。但在官方旗舰店，在售的同款饼干480g，54.9元。

数学题不难。在评论区，就有多条中差评，“算下来，好像也没省”“何必捡这个便宜”。

杨琳自称“赶上了网红零食迭代的每一波浪潮”。从“代工厂”出品到临期食品，不少像她一样的年轻人热衷于用各种办法挖掘“物美价廉”的网红零食。网上一浪接一浪，杨琳觉得自己是从一个坑跳到另一个坑。

作为北京一家餐饮公司的营销策划人员，黄默已经注意到年轻人对网红零食的消费需求。黄默认为，传统的食品加工会极其注重边角料的回收及处理，但这些边角料零食能走红，更多是抓住了年轻人的消费心理——“买了吧也不贵””没多少钱不退了”，这种看似捡到便宜的假象，加上明星网红推荐的加持，年轻人的冲动消费也就水到渠成了。

在一款销量不低的香米饼边角料评论区中，多位消费者表示，他们收到的香米饼与商家宣传图片不同，“碎饼很少，基本上都是有独立包装的完整的香米饼。”

不少消费者都是根据博主推荐购入“边角料零食”。在这些“安利”视频里，都附有店铺名称。值得注意的是，有网友买完一段时间后再检索，发现有些店铺已经消失了。

杨琳现在担心的是边角料的来源。比如号称是某大牌饼干的边角料，既未彻底密封，也找不到生产日期，包括发货地等信息也无法证明饼干出自原厂。还有网友称自己“10月8日收到的饼干，上面的生产日期竟然写着10月12日”。

记者尝试向某个边角料零食商家确认“包装上是否有生产日期”等细节时，商家却表示“不清楚”“介意勿拍”。而另一商家则无法出示任何具体信息，仅说“日期都是新鲜的，请放心拍”。

追求“零食自由”别被收“智商税”

江南大学食品学院教授、博士生导师钱和表示：“食品标签是否合格，仅依据有无‘生产商、生产地、生产日期’是不够的。”声称是同一品牌的边角料，会有多种包装、多种售卖形式，很难具体判定。如果要进行质检，需要大量样本。“不能判断来源的食品要特别注重食安问题。”

今年12月，某博主在网上晒出了自己购买“牛肉边角料”的“翻车”经历。她说：“一开始是在刷边角料零食的视频，有别的博主也推荐了这款牛肉，还说是实现‘牛排自由’，我就跟着下单了。”

到货的边角料却让她大失所望，零零散散的肉块基本是切剩下的肥肉。她不得已“精修”出一点瘦肉，但有“烧肉汁都盖不住的强烈的腥味”。最后，她和商家进行交涉，得到的赔偿是退回三分之二的钱。

在北京金诚同达（杭州）律师事务所律师田静看来，这位博主还是“吃亏”了。食品安全法第一百四十八条第二款规定，生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。

河南师林律师事务所律师韦淑芬表示，如果在网购平台买到了“三无”食品，消费者可以首先与售卖商家、电商平台联系，看能否协商解决；也可以拨打12315消费者权益电商专线请求帮助，或向当地司法行政部门的调解委员会申请调解。此外，还可以向当地市场监管部门投诉。

田静还提醒，在实施维权行动前需要做好取证工作，如保留购买的食品或照片、购买凭证以及与客服的聊天记录、快递物流信息等。

原厂“正主”的矢口否认、众多素人甚至美食博主的“拔草”“翻车”，年轻人在追求“零食自由”的路上，好像又被收了“新型智商税”。

钱和提醒年轻人要“注意看食品包装标识是否齐全”“看食品的生产日期、保质期、保存期”“不要盲目追求外表鲜艳的食品”。但作为一名食安专家，她说：“年轻人吃好三餐更重要。有的零食高盐、高糖、高脂肪，少吃最好。”

（文中杨琳、黄默为化名）