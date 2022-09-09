让“天价”月饼无处遁形

本报北京9月8日电 （记者孔德晨）7日，国家市场监管总局围绕“遏制过度包装‘天价’月饼，倡导绿色理性消费”主题，召开2022年第三季度例行新闻发布会。有关负责人在会上介绍，根据近期对月饼过度包装、“天价”月饼开展的国家监督抽查和集中整治，今年盒装月饼价格整体低于往年，单价500元以上盒装月饼相比往年大幅减少，包装空隙率、包装层数等项目检验抽查批次合格率达97.4%。

近年来，月饼过度包装问题受到各界关注。今年5月24日，国家市场监管总局发布了《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单，于今年8月15日起实施。该标准将月饼的包装层数从最多不超过四层减为三层，必要空间系数从12降为7，要求100元以上的产品，包装成本占销售价格的比例不超过15%，包装不使用贵金属和红木材料，月饼不与其他产品混装。

国家市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军介绍，近期，总局组织对月饼过度包装开展了国家监督抽查，共抽查了广东、河南、安徽、上海、北京、辽宁等9个省（市）31家企业生产的38批次产品，经检验，抽查批次合格率为97.4%，有1家企业生产的1批次产品不合格。

“今年月饼市场总体规范有序，大多数盒装月饼单价在200元以下，较为贴近市场需求。”国家市场监管总局价监竞争局副局长张正明说，“但仍有个别企业采取多种方式炒作月饼价格，‘天价’问题仍然存在。”

据介绍，“天价”月饼问题主要表现在三个方面：少数高档酒店为满足特定客户群体需求，提供专门定制，成本、售价较高；少数商家在月饼中添加鱼翅燕窝等珍稀食材，有的将月饼与高档茶叶、高档烟酒混合销售，推高价格；“天价”月饼购买者多数是为了送礼，追求面子，往往觉得越贵越好，既造成铺张浪费，也暗藏“四风”问题。

针对“天价”月饼问题，今年以来，国家市场监管总局围绕“天价”月饼深入开展整治工作，会同国家发展改革委、工业和信息化部、商务部发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，着力加大月饼市场监管力度，推动形成工作合力；今年8月10日，国家市场监管总局印发《关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，在全国范围内扎实开展为期两个月的集中整治。

从全国检查情况看，截至目前共检查酒店、商超等市场主体81565家，最新月饼平均售价157元一盒。

张正明介绍，针对部分平台存在的不正当价格行为，特别是社会热议的“标价499元、运费600元月饼”，市场监管部门将加强对平台的行政指导，督促履行主体责任，强化整改落实。此外，还将加强网售月饼的监测监管，针对高价月饼商品的不同形态采取不同的监测和处置措施，依法依规下架违规商品。