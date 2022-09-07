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344个药品通过2022年国家医保药品目录初步形式审查

2022年09月07日18:33 来源：新华网

　　新华社北京9月7日电（记者彭韵佳）国家医保局日前对2022年国家医保药品目录初步形式审查结果进行公示，共有344个药品通过初步形式审查，通过比例为70%，申报和通过初步形式审查的药品数量相较2021年有一定增加。在通过率方面，目录外药品比例为60%，目录内药品比例为91%。

　　据介绍，医保药品目录调整分为企业申报、形式审查、专家评审、谈判竞价等环节，形式审查只是其中一个环节。通过形式审查，表明该药品有资格进入下一步的专家评审环节。

　　国家医保局提示，药品最终能否进入国家医保药品目录，需要进行包括经济性在内多方位严格评审，通过评审的独家药品要经过谈判、非独家药品要经过竞价，只有谈判或竞价成功才能被纳入目录。

　　此次公示时间截至9月12日，国家医保局将根据公示期间收到的反馈意见，进一步核实相关信息，确定最终通过形式审查的药品范围，并向社会进行公布。

(责编：牛镛、袁勃)


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