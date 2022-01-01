新华社北京1月1日电（记者彭韵佳、陈弘毅）新版国家医保药品目录1月1日起实施。这意味着此前谈判成功的94个药品正式进入医保，患者在医疗机构开出这些药品的经济负担降低。

新版国家医保药品目录新增74个目录外药品，涉及21个临床组别，其中高血压、糖尿病、高血脂、精神病等慢性病用药20种，肿瘤用药18种，丙肝、艾滋病等抗感染用药15种，罕见病用药7种，新冠肺炎治疗用药2种，其他领域用药12种，患者受益面广泛。

自国家医疗保障局成立以来，连续4年的国家医保药品目录调整工作已经累计将507个药品新增纳入全国医保支付范围。其中谈判药品价格降幅超50%，通过谈判降价和医保报销双重效应，大幅降低患者用药负担。

国家医保局有关负责人介绍，开展药品谈判，主要目的是充分发挥医保部门战略购买的作用，对纳入谈判范围的药品，以“全国医保使用量”与企业磋商议价，统筹实现提升基金使用效率、减轻患者负担的目标，用有限的医保资金发挥最大的保障效能。同时，通过医保基金的价值购买、战略购买，引导医药产业走创新发展道路。

国家自2000年以来先后发布了8版医保药品目录，目录内的药品数量从1535种增加到2860种。

按照此前国家医保局的统一部署，各省区市药品集中采购机构要在2021年12月底前将谈判药品在省级药品集中采购平台上直接挂网采购。各地医保部门要会同有关部门，指导定点医疗机构合理配备、使用目录内药品。