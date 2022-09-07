公立医院高质量发展交流会（福建站）在福州举行

9月3日，社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会（福建站）在福州市顺利召开。

本次交流会由人民在线、中国医药教育协会联合主办，福建医科大学附属协和医院承办，公立医院社会评价研究院、医策智库提供学术支持。与会嘉宾围绕公立医院人事制度改革、公立医院党建工作、康复医学发展、社会评价等话题，通过线下与线上结合方式展开研讨交流。

福建医科大学附属协和医院党委书记、院长陈良万在致辞中说，未来，福建医科大学附属协和医院将坚持把推动高质量发展作为重点任务，建立健全现代医院管理制度，着力提高医疗服务质量和管理水平，规划推进国家综合类区域医疗中心和国家心血管病区域医疗中心建设，稳步推进高水平、研究型、创新型医院建设，为“健康福建”“健康中国”建设贡献福医协和力量。

福建省医学会秘书长黄纯表示，福建是全国首批深化医改综合试点省，公立医院综合改革效果评价连续6年居全国前列，全省居民主要健康指标在全国持续保持中上水平。本次公立医院高质量发展交流会在福州举办，对推动福建省高质量发展是一场“及时雨”，对加强医院管理、加大创新力度、提升医院管理质量和核心竞争力将起到很好的促进作用。

人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑、副总经理单学刚在致辞中表示，今年是“十四五”规划实施的关键之年，如何推动公立医院高质量发展，更好地满足人民日益增长的医疗卫生服务需求是当下的重要任务。未来，人民在线公立医院社会评价研究院将继续探索公立医院高质量发展社会评价体系建设，为医疗卫生领域健康发展提供更具应用价值的理论指引和经验分享。

福建医科大学党委常委、副校长黄毅敏在致辞中指出，加快提高医疗健康供给质量和服务水平，是适应我国社会主要矛盾变化，满足人民美好生活的需要，也是实现经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展基础。“我们真诚期待各位专家能够积极建言献策，共同探讨新时代、新形势、新要求下，公立医院高质量发展的路径和方法，为推动健康中国建设贡献智慧。”

人民在线副总经理赵秀梅作主旨发言并发布《公立医院高质量发展社会评价报告》（福建版）。《报告》指出，近年来，福建省不断探索公立医院高质量发展新路径，推广三明医改经验，提升人民群众“获得感”，助力地方健康事业发展取得成效。下一步，福建公立医院需增加健康资源与服务供给，强化患者需求导向，积极聆听社会评价，围绕解决群众看病就医和健康问题，持续改善医疗服务，多措并举推动福建公立医院高质量发展。

美国医学科学院国际院士、南京医科大学第一附属医院钟山康复分院院长励建安以“中国康复医学发展的蓝海与风口”为主题发表演讲。励建安分析了临床康复一体化的动力，介绍了智慧化康复设备与场景的原理、医学价值和未来前景。他认为，康复医学在医学体系中的地位和作用容易被忽略，康复医疗行业是一片蓝海，未来智慧医院、专科康复医院、职业照护师等都将迎来巨大的发展机遇。

国家卫生健康委医院管理研究所副所长王凯围绕“党建引领公立医院高质量发展”进行了分享。他指出，院级党组织首先要对医院在医疗卫生体系中进行精准功能定位，切实发挥好院级党组织的领导作用，党建与业务工作深度融合，以党建引领医院文化建设，加强作风建设，把支部建在科室上，提高两个满意度，关心关爱医务人员，将以疾病为中心转变为以健康为中心，让患者满意、员工幸福。

谈及“国家医疗质量管理体系建设”，国家卫生健康委医政医管局医疗质量与评价处处长马旭东指出，近年来我国医疗质量管理体系更加完善，医疗质量安全水平持续提升，但依然存在医疗质量水平不均衡、医疗质量仍有薄弱环节、医疗质量管理有待加强等问题。下一步的工作思路将以医疗质量管理体系高质量发展为核心，不断升级质控工作模式，优化质控工作机制，以医疗质量安全改进目标为导向，创新医疗质量安全管理方法，营造质量安全文化。

清华大学医院管理研究院副院长薛镭在题为“公立医院高质量发展下在管理方面的挑战”的主旨发言中指出，在医院管理中要关注组织机构改善、精益管理落实、精准医疗推动、质量标准贯彻、运营体系分析和改进、成本核算与控制、信息化与智慧化、服务方式改善等问题。他强调，管理工作是专业性工作，管理改进需要医院所有人员的共同努力，以及更多专业人才的投入与承担。

福建医科大学附属协和医院副院长陈椿以“加速康复外科助力公立医院创新发展”为主题，介绍了加速康复外科（ERAS）模式应用的实践经验。他指出，ERAS模式颠覆了传统的外科医疗护理常规，促进医疗质量管理理念的更新与体系建设，提高医疗服务质量，扩展医院管理内涵。“ERAS模式使医疗护理标准得以革新，不合理医疗和‘过度医疗’明显减少，节约了医疗资源，减少了患者的经济负担，必将引导医疗卫生资源合理使用，有利于社会经济发展。”

福建医科大学附属协和医院党委书记、院长陈良万主持开幕式。福建医科大学附属协和医院党委副书记、副院长刘礼斌主持主论坛。

本次交流会同步设置“体系创新”“模式创新”“管理创新”三场分论坛，以及多场圆桌对话和专题研讨会。“社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会”是由人民在线主办的系列学术交流活动。自2021年起，已成功举办五期，共有来自卫生健康行政部门的有关领导，各地公立医院管理者、医务工作者等千余人次参会，受到行业广泛好评，成为共话公立医院高质量发展的重要平台。下一步，系列活动还将落地广东、甘肃等地，人民在线将继续发挥“社会评价科技”优势，帮助各地卫生健康行政部门、公立医院管理者运用大数据，及时查找管理薄弱环节，践行“以人为本”的公立医院高质量发展理念，构建和谐互信的医患关系，最终实现以构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化为重点任务的公立医院高质量发展总目标。