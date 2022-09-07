国家疾控局：评价疫情防控政策措施的成本要算总账

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

会上，国家疾病预防控制局副局长常继乐表示，“动态清零”政策就是要立足抓早抓小抓基础，提升疫情防控和早发现的能力，快速及早地发现感染者和疫情，做到发现一起扑灭一起，以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。

“评价疫情防控政策措施的成本要算总账，应该将全国作为一个整体，算大的经济账、大的社会账、大的民生账和大的健康账。”常继乐表示，我国的防控理念一直是坚持人民至上、生命至上，防控措施的目的就是最大可能减缓疫情对经济社会的影响，当然这些措施也难免会对正常的生产生活造成一些不便，但坚持“全国一盘棋”，在有疫情的地区采取局部的、严格的防控措施，保证了全国大部分地区和人群的正常生产生活，保证了供应链的稳定。

“如果算总帐，我们的防控措施是最经济的，效果也是最好的。”常继乐说。

“我们面对的是一场百年不遇的传染病大流行，当前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，我们对于新冠病毒和疾病的认识还处在不断深化的过程中，还有很多的不确定性，疫情带来的风险和威胁仍然存在。”常继乐强调，必须以坚定不移的战略定力，处理好短期和长期、局部和整体的关系，因时因地因势不断优化防控政策措施，高效统筹疫情防控与经济社会发展，这既是秉承科学精神、科学态度的基本要求，也是遵循科学规律的现实选择。