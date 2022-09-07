LG公司在IFA 2022上首次推出迄今世界最大的97英寸的OLED电视。

本报驻德国记者 李山摄

9月2日至6日，因新冠疫情暂停了2年的德国柏林国际消费电子展（IFA 2022）迎来了46个国家和地区的1100多家厂商参展，成为德国年度最大的科技盛会之一。经过近3年的数字化转型，人们的生活方式发生了很多变化。IFA 2022体现了这一趋势，聚焦连通性、可持续性和智能生活。

世界万物的互联继续演进

“人们正迈向一个所有人和一切都可以智能连接的世界。”这是IFA 2022的开幕主题演讲中，高通等企业展示的对万物互联世界的愿景。智能手机已经彻底改变了人们的生活，工作和娱乐可以在任何地方进行。而现在，移动领域的领先技术，包括无线连接、高性能低功耗处理和边缘智能计算等，正在为几乎所有连接的设备提供动力，实现物理和数字空间的融合。

移动通信仍然是IFA 2022的重要主题之一。包括演进中的5G-Advanced和研发中的6G，新的移动智能设备在努力展示高速网络时代的优势。5G与WiFi等无线局域网技术的无缝集成，推动了物联网与云计算和人工智能的融合，加速了智能家居等物联网应用的落地。移动设备可以连接和控制可穿戴设备、电视、音响、洗衣机和冰箱等各种智能家电产品，家庭智能控制系统得到了长足的发展。电视机也已全面网络化，围绕电视操作系统和流媒体平台的竞争日益加剧。

在IFA 2022上，人们还可以看到电子产品之间不断增强的互联互通性能。以智能家居为例，包括亚马逊、谷歌、苹果在内的企业联盟正准备推出一套基于IP协议的智能家居连接标准（Matter）。相关企业展示了不少适应该标准的产品。另一方面，为了解决智能家居互联互通中存在的“生态壁垒”问题，中国已经在2021年12月发布了智能家居行业互联互通标准。2022年，中国有望成为全球最大的智能家居市场消费国。未来，围绕跨“生态系统”的连接将成为竞争与合作的焦点。一个新的连接时代可能即将到来。

聚焦能源效率和可持续性

能源效率是IFA 2022的一大看点。近年来，人们应对气候变化的意识不断增强，节能减排效果早已成为企业推介产品的重点之一。只不过今年以来，诸多因素不断推高能源价格，导致消费者越来越多地转向节能产品。根据德国的市场调研数据，2021年上半年销售的电器产品中有7%达到新的A级能效，而2022年同期这一比例已经达到了14%。产品的能源效率对销售产生了重大影响，特别是冰箱、洗衣机和洗碗机等经常和长时间运行的家用电器，任何跟不上这一趋势的企业都会在竞争中处于劣势。

IFA 2022上，制造商们各显神通，努力展示能够减少能耗的技术。例如，有的洗衣机可以使用算法来确定最有效的洗涤程序，冰箱使用细水雾使食物更长时间保持新鲜。智能家居技术也在积极地为更少的耗热和耗电作贡献。例如，通过应用程序来显示联网设备的能耗情况，并提供可选的节能建议，包括在较低的温度下洗衣服或使用生态程序洗碗，或者当屋顶太阳能电池提供大量电力时启动设备等。

电器设备的优化节省了宝贵的时间、能源和水等资源，促进了消费电子的可持续发展。在IFA 2022中，人们可以看到有的公司在尝试以低廉的价格按年出租咖啡机、洗衣机或冰箱，目的是最大限度地减少资源消耗，尽可能长时间地保持设备流通。

高昂的能源价格正在增加人们对替代解决方案的兴趣。例如，便携式风力涡轮机，可为旅途中的人们提供应急电力；小型太阳能发电模块，可在阳台上安装并为智能设备提供绿色电力；此外，智能化的室内绿植栽培也吸引了更多关注，在智能技术的支持下，用户可在家中种植蔬菜、药草等植物，实现资源节约型的智能自给。

智能家居展示未来数字生活

IFA 2022的智能家居专区展示了未来数字家庭的方方面面。围绕提高生活质量，不同企业的智能家居生态系统正努力将安全性、舒适性与低能耗有机地结合在一起。例如，卷帘可以根据日照量自动控制，按需优化和调节室温；房屋所有入口可以借助摄像头进行控制，门禁系统可以通过应用程序进行个性化设置等。很多科幻电影的场景正在成为现实：在回家的路上，人们就可以查看冰箱当前的食物；进入自己的家时，系统自动开启温馨氛围的灯光；坐在沙发上，可以享受联网和数字集成的娱乐系统，包括沉浸式或空间音频，以及将虚拟的内容和真实场景融合的扩展现实应用等。

从IFA 2022的展示来看，新的医疗保健产品和可穿戴设备的开发仍在继续。可穿戴健身追踪器、肌肉刺激和按摩设备、数字体温计和智能浴室秤等产品已成为人们日常生活的一部分。未来，可穿戴设备将变得更智能、更小、更有用。它们将被用作提高生产力、解锁、验证和支付设备，也将成为更完善的医疗设备。除了健身跟踪和基本的身体健康监测功能，它们还将能够收集此前必须去医院才能检查的健康数据。更值得期待的可能是集成了可穿戴设备的智能家居系统与健康数据的协同工作，这一系统可以根据人们的心率和血压来调节室温或背景音乐。

不过，IFA 2022的“热闹”并未抵消人们对消费电子市场面临疲软的担忧。新冠疫情中，消费者大量购买笔记本电脑、电视、游戏机和冰柜等电子产品，为被封锁的生活作准备，导致过去两年购买量的激增。今年，电子行业的新冠繁荣已经结束。整个市场的销售额在2022年前6个月的增长不到2%，而且一直在逐步放缓。通货膨胀、全球经济疲软以及需求继续下降是导致前景暗淡的主要原因。对于商家而言，抓住即将到来的黑色星期五和圣诞节的业务机遇可能很关键。

（科技日报柏林9月5日电）