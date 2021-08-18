智能家居加速落地 居家办公场景“大有可为”

当前，物联网处于发展初期向爆发期的过渡阶段。手机企业、互联网企业与电信运营商、传统家电厂商正在不断进行生态打通，拓宽智能设备的使用场景。未来，居家办公场景将迎来新的发展机会，传统家电也将继续完成智能化升级。

物联网结合AI推动智能化应用场景落地

物联网与AI（人工智能）的结合成为跨越式发展的动力，是智能化的基础设施。当前，物联网处于发展初期向爆发期的过渡阶段。

根据市场调研公司GFK近日发布的《2021智能家电发展现状解析及趋势研判》，物联网基础设施的整合探索从未停止。第一形态以路由器、智能可穿戴等面向终端开发的智能硬件为代表，第二形态以通用物联网平台和操作系统为代表，第三形态将基于应用领域扩展。多种形态并进发展，同时需求倒逼物联网支撑技术加快商用化进程。

在5G连接能力、AI数据处理能力、多重技术融合发展的催化下，以及城市品质生活、服务、消费市场规模扩大，智能家庭、智能驾驶、智能健康、智能教育、实时娱乐等高度数字化的应用场景，正在加速落地。

智能家居方面，人们的需求改变推进智能家居从单一品牌的不同产品打通向跨品牌、跨行业的全屋智能演进，其中以小米、华为等为代表的终端企业，不断与其他互联网企业、电信运营商、传统家电厂商等进行生态打通，成为拓展群体智能的代表。

家居场景是消费核心 目前呈碎片化

家居场景是消费级市场核心领域的重要板块，大致可分为智能环电、智能娱乐、智能厨卫、智能安防四类。扫地机器人、智能空调、智能除湿机、智能加湿机、智能空气净化器、智能洗衣机就属于智能环电；智能电视、智能音箱、智能投影仪、VR设备、无人机等属于智能娱乐；智能冰箱、智能电饭煲、智能热水器、智能微波炉、智能洗碗机、智能烟机、智能灶具等属于智能厨卫；包括路由器、智能门锁、智能摄像头等在内的智能安防。

目前来看，大部分使用场景比较碎片化，多品类联动性不强，例如智能厨卫目前还带有强烈的概念气息，无论智能化程度还是智能化需求都比较低。

同时，市场仍处在优先发展核心品类阶段，从而进一步完善场景体验感。例如笔记本电脑、扫地机器人、智能手表、智能门锁等就处于高增速、高规模的发展期。

控制方式升级 体验优化

智能设备的控制方式也经历了“升级”。从最早需要通过设备本身或遥控器上的物理按键进行控制，逐渐演化为触摸面板、手机APP控制，随后又升级为非接触的语音控制，隔空控制、视觉控制也开始出现，直至“进化”成为系统自学习的无感体验。

在新技术的加持下，智能家居设备的体验也得到了优化。比如智能门锁，相对于传统的指纹密码锁，人脸识别的销售占比出现上升趋势。智能摄像头方面，有人脸追踪、动作追踪功能以及高清分辨率的设备持续看涨。智能电视方面，远场语音、AI概念、物联网功能被逐渐推广，内嵌式摄像头比重突破1%。

与此同时，智能除湿机可以语音控制、自动巡航、水满关机保护并且可以静音干衣，对于南方家庭实用性增强。智能空气净化器也可以动态巡航，比如有人在室内抽烟，机器可立刻“前往”现场，即时净化空气；智能扫地机器人除了可以集尘，还升级了拖地功能，不仅实现了增压震动拖地，还会自动清洗抹布。

智能家电的互联平台也逐渐趋向统一，更广泛地接入互联网语音平台，提高了不同家电品牌之间的互联兼容性。

居家办公场景还将迎来新增长

在疫情和宅经济的双重影响下，居家办公场景、大健康观念将进一步迎来新的增长机会。例如办公场景已可以局部实现互联互通。居家生产力的需要已演变成部分人群的刚需。近日，谷歌就传出消息将批准8000多名员工在家办公，但其薪水将最高可下降25%。

同时，传统家电也将继续完成智能化升级。实用性强的小爆品会不断涌现。此外，智能娱乐办公、智能电视和智能音箱的普及使大众对智能产品的认知提升，这也将倒逼家庭网络环境改善，网购、网课等成为部分刚需，加快了智能产品的触达。

从品牌来看，普及率最高的智能音箱和智能电视方面，市场最认可的还是综合实力较强的品牌。例如，智能音箱市场中，天猫精灵占据37%，小米占据31%，百度占据24%；智能电视方面，小米、海信、创维、TCL、海尔等占据了大部分市场。而其他娱乐设备领域则由“技术大咖”绝对引领。比如无人机市场，大疆始终一家独大。