蚊虫叮咬后竟然皮疹还腹痛？

看似普通的蚊虫叮咬竟然也能引发住院的大麻烦，不仅可引起皮疹、腹痛还会出现血尿。这到底是怎么回事？今天医生就来与大家聊聊由叮咬引起的血管炎。

由小虫叮咬引发的腹痛住院

谭女士最近遇到了麻烦事儿，一周前双小腿不慎被蚊虫叮咬，随后出现了局部皮肤红肿，瘙痒难忍。然而红肿范围还在进一步扩大，接着双小腿出现了多处紫红色皮疹，按压不能退色。考虑到体温正常，也没有其他不舒服的症状，本想着等皮疹自行消退，可是却怎么都不见好，于是赶紧来到医院。

对于紫红色皮疹，压之不退色，临床上我们一般称之为丘疹样紫癜。谭女士小腿局部皮肤红肿热痛的炎症反应又很明显，医生见此迅速给患者完善了血常规检查，发现其白细胞和中性粒细胞计数均升高。见此结果，考虑过敏性紫癜可能性大，也存在皮肤软组织感染可能，给予口服抗生素和抗过敏药治疗。

然而，一波未平一波又起，谭女士随后又有了新症状——腹痛，且皮疹也变多了，双上肢和大腿也出现了类似的丘疹样紫癜。

住院之后，医生为谭女士完善了血IgA检查，水平高于正常值，考虑谭女士患上了过敏性紫癜，可能与蚊虫叮咬引起感染、免疫紊乱相关，给予短期激素、护胃以及对症止痛治疗，腹痛明显改善，饭也能吃下了，谭女士脸上终于露出了笑容。

这种血管炎

大多发生在儿童身上

那么过敏性紫癜到底是个什么病呢？其实过敏性紫癜是旧称，随着医学发展在了解疾病机制之后，现在称为IgA（免疫球蛋白A）血管炎，是一种与IgA沉积有关的免疫相关的血管炎。目前发现该病发生可能与感染、疫苗接种、免疫紊乱、食物药物、遗传等因素有关，但尚未完全阐明，90%发生于儿童，成人也可能患病。

其常见的临床表现包括非血小板减少性可触性紫癜、腹痛、胃肠出血、关节痛及肾脏损害等:

皮肤表现 典型紫癜形成之前可能是类似荨麻疹或红色丘疹的皮疹，表现为四肢或臀部对称性分布。

关节症状 大约82%患者存在关节受累，以下肢单关节为主，尤其是踝关节及膝关节。

胃肠道症状 大于1/2至3/4患者存在腹痛或呕吐，严重者可出现消化道出血、肠梗阻、肠穿孔。

肾脏损害 发生率约20%-60%，可有肉眼血尿、镜下血尿及蛋白尿，严重者可发生急性肾衰竭。

皮疹常见 有这些症状快就医

夏秋季节蚊虫多，叮咬出现瘙痒性皮疹非常常见，但如果皮疹呈现瘀斑样，需警惕发生过敏性紫癜可能。另外，过敏人群尤其注意避免接触过敏原。如果出现瘀斑样皮疹、腹痛、关节肿痛、血尿、尿中泡沫增多等不适症状，及时至医院就诊，避免延误病情。

如果患上了IgA血管炎，在常规的血液检查如血常规、生化检查等时，常无特异表现。其中50%-70%的患者会出现血清IgA升高，通常医生根据特征性皮损即可做出判断。对于这种血管炎，大部分患者可以自愈。但出现严重皮疹、急性关节痛、腹痛以及肾损害等症状的患者应及时就诊，控制急性期症状，监测重要脏器功能。

文/李悦（北京清华长庚医院）