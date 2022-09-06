吃饭时喝水会稀释胃液？有关孩子喝水的5个误区

喝水，一个简单的事情，其实也包含很多的学问，大家每天都会喝水，但是对喝水的学问了解多少呢？尤其有小孩的家庭，家长们则更在意孩子的喝水健康问题，担心孩子喝不够水、喝不对水，有很多顾虑。开学了，投入学习和校园生活的孩子们更应该注重饮水习惯的培养，下面跟大家讲讲儿童饮水的那些典型误区。

误区一：

吃饭时喝水会稀释胃液

有许多家长习惯在孩子吃饭时同时配一杯水，方便食物下咽。网上一直有说法认为吃饭时喝水不健康，会稀释胃液影响孩子的消化吸收功能。

事实上，食物本身就含有大量水分，如蔬菜瓜果中的水分含量超过80%，所以即使不喝水，吃饭的时候也是有水分进入胃肠道的，跟是否喝水关系不大。

另外，有研究发现，吃饭时适量喝水对胃液的浓度、成分或pH值都不会有显著影响，不会影响儿童对食物的消化吸收。

误区二：

喝啥水都行

一瓶含糖饮料中含糖20-50克。过量饮用含糖饮料能够增加龋齿和慢性病如肥胖、Ⅱ型糖尿病等一系列疾病的风险，对健康不利。

建议少喝或不喝含糖饮料，慎重选择饮水类型，首选白开水。另外，经常喝含糖饮料还会让孩子形成对糖的嗜爱。家长要避免在家中给孩子准备含糖饮料，并通过言传身教让孩子认识到含糖饮料的危害，减少和避免喝含糖饮料。

误区三：

渴了再喝水

实际上，感觉口渴已经是身体明显缺水的信号，不应该感到渴了才喝水。缺水对身体有很多影响，当机体的体液丢失量约为体重的1%时，在出现口渴感觉的同时，机体的血浆渗透压升高，且身体活动的能力也受到影响。

当体液丢失量达到2％-4%时，机体在感到口渴的同时，已经处于脱水的状态。尿液会减少，尿液颜色已经不是正常的略带黄色透明或白色，而是呈现深黄色，尿比重也会增高，这个时候，工作能力和认知能力会有所降低。

而体液丢失量达到4％-8％时，机体除了极度口渴的感觉外，已经处于中度脱水的状态，另外还会皮肤干燥且失去弹性、口舌干裂、声音嘶哑、心率较快、还会变得烦躁不安。

再严重了还会导致血压下降，甚至危及生命。

有的孩子在学校一天都想不起来喝一口水，这就是饮水习惯没有建立好。不要等到口渴的时候才喝水，提醒各位家长，在日常生活中要有意识引导孩子建立主动饮水的习惯，提醒孩子即使在学校学习或社交时再忙碌，也不能忘记喝水，每次饮水也应该在200毫升左右。

误区四：

早起一杯淡盐水

在夜间长时间睡眠时，身体会通过呼吸、隐性出汗和尿液分泌在不知不觉中丢失一些水分。

尽管在起床时，你并没有觉得口渴，但实际上体内仍然会因水分的丢失而导致血液黏稠，因此，早晨空腹的时候可以喝水，有助于降低血液黏度，增加循环血容量，但不应该喝淡盐水。

加上我国居民每天盐摄入量为10.5克左右，其实已经超标，因此不该再从水中加盐。

另外，有些家长习惯在孩子起床的时候就喂一杯水，这个习惯也是不妥当的。建议应该在孩子刷完牙之后，清理好口腔细菌，然后再喝水，并且不要喝冷水。晨起喝冷水会刺激胃肠道，尤其是对肠胃相对敏感的孩子来说，冷水会导致胃肠道黏膜收缩，有可能引起腹痛等症状。

误区五：

给孩子喝水越多越好

虽然说要鼓励孩子建立主动饮水的习惯，但是水喝多了也是对身体有危害的，孩子的饮水量要掌握一个度。水摄入量超过了肾脏排出能力（0.7-1.0升/小时）可引起急性水中毒，水中毒可导致低钠血症。

而水中毒则会因脑细胞肿胀、脑组织水肿、颅内压增高而引起头痛、恶心、呕吐、记忆力减退，重者可发生渐进性精神迟钝，恍惚、昏迷、惊厥等，严重者可引起死亡。

文/张娜（马博士健康团）