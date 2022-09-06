居家隔离遇地震有权紧急避险

9月5日12时52分，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里。截至5日21时，地震造成人员死亡已超过30人，部分水、电、交通、通信等基础设施受损。网传一张成都市成华区一个高风险小区物业在微信群里要求居民不要下楼的微信截图，该物业一名工作人员表示，地震再严重也严重不到哪儿去，在家里待着是最安全的。有网友形容说，“成都人民都很淡定，居家隔离中，也不能出门”。一时间，“居家隔离遇上地震，到底能不能出门避险”成为热议话题。（相关报道见A3版）

突如其来的地震发生后，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部立即启动国家地震应急三级响应，国家减灾委、应急管理部启动国家Ⅳ级救灾应急响应。此次地震震感强烈，且波及四川大部分城市，距离震中226公里的成都市区也有明显震感。由于近期四川多地发生疫情，众多市民受到防疫政策约束，正处于居家隔离之中，所以在地震发生时，很多市民并没有出门避险，而是依然选择居家隔离。专家认为，这看似在严格遵守防疫政策，但如果因此将自身生命置于危险之下，并不妥当。有律师解读认为，地震发生后出门避险合理合法。

地震等自然灾害对人身威胁极大，公民可以采取合理手段保护自身的人身安全，这是宪法所赋予的基本权利。居家隔离属于行政命令，其法律依据是《传染病防治法》《突发事件应对法》等法律规范，不能与宪法相抵触。所以，如果居家隔离期间发生地震了，居民出门避险是合理合法的，不应有任何犹豫，也不必担忧会被防疫部门追责，同时任何人也不得强行阻拦居民避险。

此次地震发生后，成都、绵阳等多地网友在网上传播短视频，可以见到大量市民都在第一时间从家中撤离，来到户外避险，说明大家的安全意识很强。但是，也出现了一些不和谐的现象，由于部分小区在封控期间，为了确保居民不出门，采取了将楼道门、消防门等锁住的极端措施，导致在发生地震时，这些居民无法顺利撤出来，被锁住的大门挡住。可以想见，如果发生强烈地震，或者火灾事故的话，这样的做法，无疑会造成巨大的伤亡，后果不堪设想！

所以，应尽快将被锁住的楼道门、消防门打开，严禁再出现强行阻拦居民撤离的行为，如有违规，应依法追责。相比疫情防控，公民的生命安全更为重要，隔离期间当生命安全受到威胁，可以对政策做出适当调整，最大范围保障社会公共利益。因此，各地防疫部门应吸取教训，以居民生命安全为优先考量标准，严格遵循依法防疫的原则，停止不合理不合法的行为，禁止再出现过度防疫措施。

与此同时，广大居民也要有清醒认知，在地震等自然灾害发生时，需要牢记生命第一的原则，立刻采取紧急避险措施，不要再害怕违反居家隔离政策。而且，居民平时也要有危机意识，重视保护自己和邻居的生命，如果遇见违法封堵楼道门、消防门等情况，要大胆出手制止、纠错，并依法举报、投诉，让违法者付出法律代价。