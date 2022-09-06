尽最大努力确保人民群众生命财产安全（今日谈）

北京时间9月5日12时52分，四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震。地震发生后，习近平总书记高度重视并作出重要指示，强调“要把抢救生命作为首要任务，全力救援受灾群众，最大限度减少人员伤亡”，要求“妥善做好受灾群众避险安置等工作”“尽最大努力确保人民群众生命财产安全”。

灾情就是命令，时间就是生命。当前，抗震救灾正处在刻不容缓的紧要关头，黄金救援期一分一秒也不能耽搁。一方面，必须争分夺秒，以最快速度开展搜救，全力救援受灾群众，只要有一丝希望就要尽百倍努力。另一方面，必须畅通生命绿色通道，确保每名伤员第一时间得到科学救治。不放弃任何一个生还机会，不耽误任何一点时间，才能最大限度减少人员伤亡。

当前，抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。根据地震专家综合分析，四川甘孜泸定县6.8级地震余震活动仍将持续一段时间。同时，7月以来，四川大部分地区持续高温干旱，土壤失水疏松或结块硬化，进入华西秋雨集中期后，可能发生旱涝急转，遇强降雨致灾风险增大。在全力做好人员搜救、伤员救治、受灾群众安置的同时，必须迅速评估次生地质灾害的破坏风险，特别要充分考虑强震和降雨叠加导致次生地质灾害加剧的情况，尽最大努力防范次生地质灾害造成新的人员伤亡和财产损失。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 01 版）