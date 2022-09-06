露从今夜白 秋向此时分（二十四节气）

白露

“露从今夜白”，白露是9月的第一个节气，它代表着孟秋时节的结束、仲秋时节的开始。公历每年9月7日前后，太阳到达黄经165度的时候，即为白露日。“一场白露一场霜”，白露是反映自然界气温有显著变化的节气，白露以后，气温下降，天气明显转凉。

高天白露秋

“早寒青女至，零露结为霜。”白露时节，天气渐渐转凉，清晨时分会发现地面和叶子上有许多露珠，这是夜晚水汽凝结在上面形成的。

古人将白露分为三候：一候鸿雁来，二候元鸟归，三候群鸟养羞。时值白露，正是鸿雁与燕子等候鸟南飞避寒、百鸟开始贮存干果粮食以备过冬的时候。白露是我国大部分地区秋季到来的重要标志，由于北来的干冷气流增多，淮河、秦岭以北地带的湿热气流向南撤退，空气中湿度大减，云量变少，因而往往碧空万里、天高云淡。而地面上在夏季积存的热量尚未完全消失，所以白天尤其是正午以后，气温仍是相当高，昼夜温差较大。

渐知秋实美

春华秋实，经过一个春夏的辛勤劳作，迎来了气候宜人的收获季节。白露时节，东北平原开始收获谷子、大豆和高粱，华北地区的秋收作物也已成熟，大江南北的棉花正在吐絮，进入全面分批采收的季节。

白露是收获的季节，也是播种的季节。此时，西北、东北地区的冬小麦开始播种，华北的秋种即将开始，黄淮地区、江淮及以南地区的单季晚稻已扬花灌浆，双季双晚稻也即将抽穗。

当歌对酒时

自古以来，白露的习俗不少，且多与“吃”和“饮”相关。

福建福州有个传统叫“白露必吃龙眼”。龙眼本身有益气补脾、养血安神、润肤美容等功效，而白露前的龙眼个大、核小、味甜、口感好，所以白露时吃龙眼再好不过。

在江浙以及湖南的一些地方，每到白露有用糯米、高粱等五谷酿酒待客的风俗。此酒被称为“白露米酒”，温中含热，略带甜味。爱喝茶的人们则更期待着此时的“白露茶”，所谓“春茶苦，夏茶涩，要喝茶，秋白露”，白露茶有独特的甘醇清香，既不像春茶那样不经泡，也不似夏茶那样干涩味苦。

“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”在月色盈盈的秋夜，承载着千年诗意的白露，正穿过春风夏雨，缓缓向我们走来。

秋分

“金气秋分，风清露冷秋期半。”秋分一般是在公历每年9月23日前后，太阳到达黄经180度的时候。“吹来何处桂花香，恰今日、平分秋色。”此时，秋意更浓，凉风习习，丹桂飘香，蟹肥菊黄，正是人间好时节。

轻寒可人天

“白露秋分夜，一夜凉一夜。”秋分后，太阳直射的位置移向南半球，北半球得到的太阳辐射越来越少，气温降低的速度明显加快。此时，我国长江流域及其以北的广大地区均先后进入凉爽的秋季，日平均气温降到22摄氏度以下。“轻寒正是可人天”，这个时候的秋，气候宜人，长空万里，云无留迹。

秋分后不再打雷，由于天气变冷，蛰居的虫子藏入穴中，并以细土密封洞口以防寒气侵入。此时北方冷气团开始具有一定势力，大部分地区雨季刚刚结束，所以天气干燥，水汽蒸发快，湖泊与河流中的水量变少。

种麦正当时

“秋分时节两头忙，又种麦子又打场。”秋分也是农业生产上的重要节气。由于秋分过后，但凡遇到冷空气活动，气温便下降得特别快，幅度也很大，这就使得秋收、秋耕、秋种的“三秋”大忙格外紧张。

“白露早，寒露迟，秋分种麦正当时。”华北平原部分地区已经开始播种冬小麦，长江流域及南部广大地区也正忙着晚稻的收割，抢晴耕翻土地，准备播种油菜。

秋影转金波

在古代，秋分日也是“祭月节”。据《国语》记载，周代已有秋分“夕月”的活动。但由于每年的秋分日不一定都有圆月，后来便将“祭月节”由秋分日调至每年农历八月十五中秋月圆之夜。

正是“秋日胜春朝”的时节，更是户外运动的黄金季。登山、慢跑、散步、打球……都是不错的选择，特别是在公园、树林等空气湿润度较高的地方锻炼，不仅可以欣赏美景，也有助于增强抗燥能力，适应秋凉的天气。为预防秋燥，也可以进行一些饮食上的调养，多吃一些滋阴、润肺、补液、生津的食物。

“琴弹南吕调，风色已高清。”疏朗时节，快意秋分！

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 13 版）