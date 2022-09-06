“秋分”以何为“分”？

“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”秋分到底“分”什么呢？有何特殊寓意呢？

秋分这天，太阳光直射地球赤道，全球各地昼与夜的时间长度是相等的。秋分日之后，太阳光直射位置向南半球偏移，北半球白天时间开始缩短而夜间时间增长，气温下降，早晚温差增加；南半球则正好相反。

古人认为立秋是秋季的开始，霜降是秋季的结束，而秋分正好处于立秋和霜降的中间，因此秋分就有了平分秋季的意思。对于我国北方大部地区来说，秋分时节秋意正浓，早晚凉爽，风和日丽，气候舒适。

从全国秋分期间近30年平均气温的分布来看，内蒙古东北部、黑龙江西北部、青海大部、西藏中部和北部等地区平均气温已经低于10摄氏度，上述大部地区在秋分时节已经进入冬季。同期，江南中部和东部、华南大部及重庆中南部、云南南部部分地区平均气温仍高于22摄氏度，特别是华南南部地区平均最高气温超过30摄氏度，中午的暑气依然浓厚，“秋老虎”余威犹存；全国其余大部地区的平均气温在10至22摄氏度之间，天高云淡，秋色宜人。

（作者为国家气候中心首席专家、正高级工程师）

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 13 版）