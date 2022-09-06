推广普及冰雪运动  全民健身走向纵深

省级运动会在综合性体育赛事体系中，规模、水平、影响仅次于全国运动会，是一个省份全域全民关注、参与的体育盛事，也是一个省份体育事业发展成果的集中展示。

近来，多个省份举办了省级运动会。值得关注的是，一些南方省份的运动会开始设立冬季项目。国家体育总局冬季运动管理中心大众冰雪部部长罗军认为，“冰雪运动在南方持续升温，是‘带动三亿人参与冰雪运动’成果不断巩固扩大的体现”。

因地制宜开展冰雪运动

“我觉得花样滑冰是一项很美的运动，像飞的感觉！”12岁的武汉女孩游芷岚在冰面上发挥出色，夺得第十六届湖北省运会花样滑冰女子甲组比赛冠军。此前，她在同一块场地上获得了湖北省花滑锦标赛该组别冠军。

这块冰面，位于武汉国际体育文化交流中心冰上运动中心，今夏成为首次进入湖北省运会的冰上项目比赛场地。本次湖北省运会冰球项目设U14（14岁以下）、U12（12岁以下）和U10（10岁以下）3个组别，冠军被武汉的队伍包揽。武汉市冰雪运动协会会长刘芳君将选手和队伍的出色表现归功于冰雪运动进校园和冰雪运动场地建设。目前，武汉有19所学校入选首批“冰雪运动特色学校”；市内冰场雪场已有10余家，常年参加花滑和冰球训练的在2000人左右。

“进入省运会，对推动冰雪运动项目深入开展具有重要意义。”湖北省体育局武术和冬季运动管理中心主任王煦说。今年初，湖北省运会首次举行了社会俱乐部类滑雪比赛，宜昌、襄阳等地市的代表队和选手有不俗表现。

湖北省体育局局长水兵说：“湖北地处中部，宜昌、神农架、恩施等地冰雪资源丰富，既可辐射东南沿海地区，也可吸引北方的‘发烧友’。近年来，湖北依托优势资源，将冰雪项目作为体育强省建设重要内容，组建培养冰雪竞技队伍，大力发展大众冰雪运动和冰雪产业。”

数据显示，目前湖北省已建成大型冰雪场地30余家，冰雪运动覆盖人数达260万，冰雪赛事蓬勃开展。去年12月，第八届全国大众冰雪季启动仪式在湖北举行，为各项群众体育赛事营造了“上冰雪、迎冬奥”的良好氛围。今年初，湖北省出台意见，明确将全力打造湖北冰雪运动南展示范区、以武汉城市圈为重点的都市冰雪休闲圈、以鄂西生态文化旅游圈为重点的冰雪旅游圈，以及武汉、恩施、神农架大型冰雪场地为基础的冰雪运动发展基地。

聚焦青少年巩固项目基础

筹办、举办北京冬奥会和冬残奥会，促进了冰雪运动“南展西扩东进”，广东是其中重要一站。在刚刚结束的第十六届广东省运会上，冰球和花样滑冰首次成为正式比赛项目。

建有标准冰场的深圳昆仑鸿星气膜冰球馆是此次比赛的场地。这是深圳昆仑鸿星冰球俱乐部训练的主场馆，也是国家体育总局冬季运动管理中心、中国冰球协会与当地各方共建国家女子冰球队的训练基地。这块冰面上，进行了广东省运会冰球项目4个组别、花样滑冰项目9个组别的比赛。共有来自广州、深圳、佛山、东莞、阳江、肇庆、珠海、湛江等8个城市的364名运动员参赛，其中7个城市的运动员站上了领奖台。

据介绍，冰球馆在国家女冰、深圳女冰训练之余向市民开放，为市民参与冰雪运动提供便利。工作人员表示，深圳的冰球运动氛围越来越浓，如今到冰球馆参与冰球训练、滑“散冰”的市民越来越多。“很多孩子通过课程培训、校园公开课等方式了解和参与冰球运动。”俱乐部教练、国家女子冰球队前队员杨丽莹说，据不完全统计，2017年至2021年，参与花样滑冰、冰球等项目训练的青少年达20万人。

罗军认为，广东等南方地区发展冰雪运动的一大特点，是着力带动青少年体验参与以夯实项目发展基础，“南方城市冰雪运动的开展呈现融合化、营地化特点，将滑冰滑雪与青少年喜爱的夏令营、游学等结合起来。”

据了解，广东省目前有冰上俱乐部25家、滑雪俱乐部约20家，不少俱乐部走进中小学开展冰雪公益讲座，探索与学校共同组建冰球队伍，选派专业教练入校指导；广东省冰雪运动协会则联合各级体育部门推动冰雪运动进校园，支持全省30余所学校开展冰雪运动。

今年初，在第三届全国学校冰雪运动竞赛暨冰雪嘉年华上，广东省代表队在越野滑雪小学组比赛中获得4×400米混合接力赛第五名、小学女子组个人赛全国第五名，在小学生冰球团体赛获得第六名，均创各单项历史最好成绩。

冰雪产业迅猛发展

今夏，一场你追我赶的冰雪竞技在成都一家室内场馆进行。这是第十四届四川省运会开设的雪上项目——单板滑雪平行回转比赛现场，来自成都、达州、宜宾等10个市州的49名运动员、教练员参加了比赛。

近几年，随着冰雪运动“南展西扩东进”的深入推进，全国各地冰场、雪场逐步完善，赛事活动日渐升级，冰雪产业迅猛发展。

在罗军看来，省级运动会具有积极的带动作用，促进了南方城市建立冰雪运动队、完善场地设施。依托乌蒙山区的自然条件，六盘水市在贵州省率先建起滑雪场，让滑雪运动队有了训练场地。今年初，第十一届贵州省运会首次设立越野滑雪和陆地冰壶项目，9个市州的176名运动员参赛，六盘水市代表队表现抢眼，共收获8枚越野滑雪金牌、1枚陆地冰壶金牌。

受益于冰雪运动“南展西扩东进”，在许多南方城市，冰雪运动走进校园社区，推动全民健身走向纵深。以四川为例，目前成都已建成较大规模的冰场14个、雪场6个，每年举办各级各类冰雪赛事近200场。政府主导、社会参与的办赛模式为人才培养选拔打下基础，在各方支持下，四川省组建起短道速滑、花样滑冰、女子冰球、滑雪、速度轮滑、冰壶6个项目的9支专业队，在训运动员212名，专业教练员24名。

罗军表示，南方城市因地制宜开展冰雪运动，既要注重科技力量的支持，也要注重发挥市场的作用，“探索冰雪运动开展的新模式，对巩固和扩大‘带动三亿人参与冰雪运动’成果有着重要的现实意义。”

（综合本报记者季芳、范昊天、姜晓丹、宋豪新、苏滨报道）

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 16 版）