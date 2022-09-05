珍宝岛药业创新研发大会在京召开

9月1日，珍宝岛药业创新研发大会在北京举行。该公司哈尔滨、上海、杭州、北京药物研究院领导及科研人员参加此次大会，同时还邀请业内知名专家学者进行经验交流、成果分享。

据了解，珍宝岛创新研发大会自2018年开始每年举办一次，是常规研发工作会议之外更高级别的专项会议，本次大会以“创新赢未来”为主题，紧紧围绕我国创新药研发的政策、战略、国际化策略等方面内容，创新药研发的国际“新进展”与“新动向”进行深入交流，旨在进一步促进珍宝岛自主创新的战略思考与关键核心技术体系的形成，从而使药品的研发方向更加精准，新药质量更可靠，助力我国药物研发水平的不断提升以满足人民临床用药的需求，保障人民身体和生命健康。

在行业竞争进一步加剧，伴随着新冠疫情在各地散发反复，对行业、市场产生持续影响的背景下。珍宝岛药业董事长方同华提出：坚持“聚焦主业、稳中求进、科技创新”的企业发展总基调，依托“一心四院”研发体系，打造珍宝岛“两心三园四平台”（即以“中药材商品交易中心、医药知识产权交易中心”为两心，运营中药、化药与生物药三大研发孵化园，打造科技研发、市场营销、投融资、CDMO四大平台），加快科研成果转化落地，为企业可持续发展蓄力赋能。

大会由珍宝岛药业研发副总裁王利春主持。他首先介绍了公司当前研发布局，他讲到，珍宝岛药业坚持中药、化药、生物药“齐头并进、全面出新”的研发理念，立足于公司中药优势基础，快速拓展到化药和生物药领域，强化七大研发平台建设，在产品开发上，形成每年都有新品种申请上市、获批上市的良性发展局面。本着“研发一代、规划一代”的原则，公司将深入与国内外知名院校、科研机构、CRO企业等开展深度合作，提升自主研发创新能力，将珍宝岛打造成为国内研发能力顶尖、国际创新型企业。在研发进展方面王利春重点介绍了珍宝岛在中药、生物药研发发面取得的阶段成果。

随后，应邀参加此次大会的专家表示，中国医药健康产业正迎来快速发展时期，迫切需要提升基础研究水平，医药企业要深化与高校、科研机构及临床医学中心等联动，坚持从临床需求出发，重视临床医学价值转化，充分利用优质疾病组学数据等源头创新资源。积极探索基础研究、临床转化研究和产业化的融通链接。

会议还围绕新药研发环境、药物临床价值导向等核心议题，与会的专家分别从新药的靶点开发、结构设计、药学研究、药理毒理研究、临床研究、国家医药政策等方面进行了深度研讨。（朱旺）