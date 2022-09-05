中秋节前探访市场 新发地菜肉供应充足

中秋节临近，昨日北京青年报记者探访北京新发地市场获悉，蔬菜价格平稳，部分商户南菜北运保供市场，受到学校开学及假期临近的影响，猪肉价格同比上周略有上涨。

9月4日早间，新发地市场内车水马龙，据市场统计，当天蔬菜交易量为1.95万吨，加权平均价为3.98元。目前新发地市场蔬菜供应依旧以北京以北及周边蔬菜为主，占交易量的90%左右。

前段时间河北、山西与内蒙古交界一带出现霜冻天气，导致如露地生产的豆角类蔬菜受冻后全面退市。为保障供应，新发地市场的多位商户从云南保山向北京调运豆角类蔬菜，从昆明向北京调运香菜、茴香、罗马生菜、油麦菜等，近两日蔬菜的整体价格已略有回落。

新发地农产品批发市场董事长张玉玺介绍，为了丰富中秋节及元旦两节市场供应，市场已经动员商户积极向南筹措货源，保证充足供应，促进蔬菜价格稳定。目前南菜已经开始北上，约占市场交易量的10%左右。

此外，受到学校开学及中秋节临近的影响，猪肉价格同比上周略有上涨。“今天北京新发地市场猪肉上市量为1720头，加权平均价28.5元/公斤，比上周同期的26.5元/公斤上涨近7%。”他表示，随着猪肉的需求明显放量，白条猪的日均上市量环比增幅明显。“目前白条猪供应充足，肉价并不具备大幅上涨的空间。随着政府储备肉投放市场，预计节后猪价会出现回落。”

另外，北青报记者注意到，新发地市场停业两年多的牛羊肉交易大厅，在经过改造升级后，变成综合交易大厅重新开放，批发品类包括牛羊肉、水产、分割鸡，以及调料等，供应更加丰富。