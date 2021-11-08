蔬菜、猪肉价格稳中有降 新发地多措并举保供应

昨天早上7点，北京青年报记者在北京新发地市场蔬菜交易区看到，各类货车排列有序，商户提前做好应对措施，将敞篷货车换成保温车，豆角、豇豆、茄子以及各类叶子菜都采用泡沫箱包装，前来市场采购的商家也在货车里多放了几条棉被。

新发地市场董事长张玉玺介绍，新发地组织商户做好本地菜与南菜、设施菜与露天菜的梯次轮换和衔接供应，保证百姓可以吃到新鲜、丰富的蔬菜。目前，市场内的本地大白菜、白萝卜、红薯、莲藕，以及福建的豇豆，云南的豆角、油麦菜、生菜，广东的韭菜，山东的大棚豆角、茄子、辣椒、黄瓜都在有序上市，不但品类丰富，而且价格稳定。

为了保供稳价，近期新发地市场连续召开了5次蔬菜保供调度会，动员商户积极向北京调运蔬菜，加大蔬菜的供应量。在各方合力的作用下，北京市场上蔬菜的上市量快速增加。随着市财政局、商务局及时出台了免除批发商进场交易费的政策，降低了批发商的经营成本费用，“等于是向批发商发放了‘大红包’，调动了商户向北京市场调运蔬菜的积极性。”张玉玺说，减免措施吸引了各路商家进场交易，商户积极地调动自己积累的收购网络，加大了蔬菜的收购量，平均每天进场3800辆大车，蔬菜品种和数量完全有保障。

张玉玺介绍，新发地市场耐储存蔬菜的供应特别充足。11月6日，土豆和大白菜的上市量均达到1800吨，红薯1500吨，洋葱1000吨。另外，商户还在各个产地增加冬储菜的收储，确保后续供应稳定和充足。

南方蔬菜大量上市，成为近期新发地市场蔬菜供应的一个明显特点。据销售南菜的商户鲁德传介绍，昨天凌晨他有4辆载重23吨的大货车进场交易，晚上还有七八辆货车进场，“福建、广西的豇豆，云南的豆角都是整车进京。云南豆王今天每斤5.4元，两周前是8元，价格大幅降低了，过阵子随着蔬菜继续大量上市，价格还会降低。”据统计，11月6日市场蔬菜的加权平均价是3.92元/公斤，比11月5日的3.95元/公斤略有下降。

北青报记者还在北京新发地农产品批发市场猪肉批发大厅里看到，价格表上显示，当天猪肉上市量达到2184头，比前一天的猪肉上市量1770头大幅增加，加权平均价是每公斤23.5元，也比前一天26元/公斤的价格降低不少。据了解，北京10家肉联厂都向新发地市场派驻了销售部经理，密切关注上市供应量，并加强沟通协调，在保障供应、稳定物价、食品安全方面成效显著。