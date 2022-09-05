维护老年人权益  守好养老“钱袋子”（建设更高水平的平安中国）

为切实维护老年人合法权益，自今年4月起，全国开展打击整治养老诈骗专项行动，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严惩养老诈骗违法犯罪，延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题，为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

在专项行动中，各地各部门做好宣传发动、依法严厉打击、开展整治规范，打掉了一批养老诈骗犯罪团伙，严惩了一批违法犯罪分子，集中解决了一批群众反映强烈的养老领域涉诈问题，整治规范了一批存在诈骗苗头隐患的机构、企业。老年人法治意识和识骗防骗能力有所增强，维护老年人合法权益的长效机制逐步健全。

——编 者

63岁的云南昆明市民张秀（化名）怎么也没想到，自己有一天会陷入诈骗圈套。

花费44000元买的两套餐具还没开封，张秀就放到了家里的角落。至今她也不愿提起被骗的经历，只希望有一天能将这“天价餐具”退回去。

今年7月，昆明市东川区公安局成功打掉当地一个具有养老诈骗特征的传销团伙，目前已抓获团伙成员66人。据了解，该团伙借助线下实体门店，以推销陶瓷产品为名，谎称购买每套餐具可以附送3万元股权，并终身每月领取220元返利，发展一个下线还能拿到5940—11000元不等的奖金。警方调查发现，仅在东川区就有上百人参与该“项目”，其中四成左右为老年人，张秀便是受害者之一。

老人们是如何落入圈套的？警方如何打击此类养老诈骗？随着案情逐渐明朗，犯罪分子的诈骗套路浮出水面。

相信“投资”可获稳定回报，老人误入圈套

被骗之前，张秀的生活平静如水。买菜做饭、逛街遛弯，她时常穿梭在家附近的菜市场里，也多次路过菜市场斜对面的一家门店。5月8日，盛情难却的张秀被“热情”的门店店主李芝（化名）拉到店里“了解产品”，从此她的晚年生活蒙上了一层阴影。

不大的店面里，许多像张秀一样的老人正围拢在一起，听着李芝滔滔不绝地介绍一套价格不菲的餐具。“一套瓷器12件，永不生锈、不含重金属、不氧化食物，产品质量好，也有益于家人身体健康。3天无理由退货，如有质量问题，公司三包一年。另外，我们还会返还等额的购物券，可以在公司商城选购绿色健康产品。”李芝说道。

这诱人的条件并没有打动张秀，可李芝接下来的话，却一下子抓住了张秀。“咱这餐具一套虽然要22000元，但之后每月可以返还220元。您可以终身领取，以后还能将福利传给子女。”听罢，张秀有些动心。

张秀的老伴是一名教师，家里日常开销主要靠老伴每月为数不多的退休金。自己没有经济收入，心里总是少了点安全感。“银行卡里还有45000元，买两份每个月就能有440元返利，能有持续稳定的收益。”张秀心里盘算着。

李芝一边介绍，一边观察现场老人的反应，见张秀有些迟疑，于是又加大了话语攻势。李芝拿出公司的营业执照和各种证件，向老人们一一展示。这一举动击穿了不少老人的最后一道防线。“我也看不懂，但感觉还挺正规的。”平时管着家里钱的张秀，当即去银行取出44000元现金，购买了两套餐具。

回到家中，张秀越琢磨越觉得自己买贵了。来到店里要求退款，李芝称钱已经打给了总公司，只能发货、不能退款。老伴虽然也觉得买贵了，但怕她着急上火，便宽慰她“只要是正规产品，买就买了”。

多次电话沟通无果后，为了退款，张秀3次来到门店，李芝仍旧跟她“踢皮球”，还主动提出“挽损方案”：“再喊别人来买，每拉一单就能拿到5940元的分红。”一听到拉人头返利，张秀心里有些犯嘀咕，意识到自己可能遇上了传销团伙。

但由于心存侥幸，张秀仍期待着能收到每月440元的返利。李芝也隔三差五给她打电话，一边介绍餐具的使用方法，一边继续鼓动她拉客户。第一个月月底，张秀并没有如期拿到返利。几番催促之下，李芝又称公司处理账目需要时间，让她再等等。

传销团伙打着保健旗号，靠逐级返利来维持运转

一步步落入圈套的张秀不知道，自己心心念念的“投资返利”注定不会到来。李芝等人精心设计的骗局，早已盯上了她的“钱袋子”。

3年前，李芝向深圳玉瓷科技有限公司交纳12.6万元，随之成为该公司东川运营中心负责人，开始做起瓷器餐具销售生意。一年前，该公司实际控制人董雷（化名）因涉嫌组织传销活动，在江西被公安机关抓获。

董雷入狱后，其弟董霆（化名）很快又重建起原玉瓷公司的部分销售网络。为了逃避打击，去年11月，董霆更换“马甲”成立了深圳小瓷科技有限公司（以下简称小瓷公司）。小瓷公司对外宣称“构建中老年人健康饮食全产业链”，通过销售“炒菜过程中不会分泌有害物质”的陶瓷厨具，借助“好食材”微信小程序来配送绿色无公害食材，以打消消费者的顾虑，招徕顾客。

于是，一个以江西为厨具定制基地、注册地址在深圳的传销网络得以重启。接到小瓷公司云南总代理的一通电话后，李芝很快重操旧业，于今年5月成为小瓷公司东川区代理。

为了吸引老年人参与，小瓷公司精心设计套路，层层包装骗局。

一套含12件瓷器的套装产品成本不足2000元，加上花里胡哨的包装，22000元的定价依然畸高。但如此定价，小瓷公司有自己的销售“秘诀”。据董霆供述，每件套装除去公司核减的2000元成本外，剩余的20000元货款，总公司留28%，省级代理留10%，剩余62%留给李芝这样的区域代理。

为了最大程度获利，李芝会继续发展下线。“如果张秀为李芝发展一名会员，就能拿到5940元‘分红’，这5940元说到底还是来自新会员购买瓷器花费的22000元。”东川区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁发林介绍，为了诱骗老年人购买，小瓷公司设计出一套看似稳赚不赔的“返利”方案：每月返还220元、3万元的股权证以及22000元的购物券。但这些“权益”的兑现都存在着很大不确定性，本质上仍是利用老年人意欲投资的心理推销产品，引诱入会者层层发展会员，靠逐级返利来维持运转。

短短两个多月时间，靠着这种销售模式，李芝就获利10多万元。为何如此多人愿意相信？袁发林说，不同于一般的传销团伙，小瓷公司的产品虽价格畸高，但并非假冒伪劣产品。小瓷公司还搭建小程序，声称打造健康全产业链，迷惑性很强。“但就其本质来说，仍是通过发展下线来牟取暴利。当上线赚得盆满钵满、溜之大吉时，受损失的都是像张秀这样的老年人。”

警方提醒，打击传销型养老诈骗，必须打早打小

7月10日，警方的一通电话，让张秀意识到自己真的被骗了。前一天，办案民警将正在某庄园进行销售培训的董霆、李芝等人一举抓获。作为受害者、证人，张秀被要求去录口供。

在这次培训会上，李芝第一次见到了董霆。据李芝供述，自今年5月以来，她共向小瓷公司缴纳100多万元，总公司返还给她50多万元，她又将40多万元分配给了下线。即便如此，她的非法获利依然有10多万元。

袁发林介绍，在这起养老诈骗案中，许多老人即便觉得买贵了，但因为没能意识到这是传销或诈骗，再加上不少人碍于面子不会要求退款，主动报案者并不多。在打击整治养老诈骗专项行动中，东川区公安局经济犯罪侦查大队主动摸排，发现有老人花22000元购买餐具，同时积极向周围人推介，这让民警们察觉到了异常，才揭开了小瓷公司的骗局。

今年5月发现线索后，经过初步侦查，办案民警确认该团伙存在传销及诈骗行为，于6月15日正式立案侦查。为了尽快固定证据，专案组民警兵分三路，分别在云南、江西、广东调取固定相关证据。7月9日，借该传销团伙在昆明开会、董霆等骨干成员均参会之机，民警果断开展了集中抓捕行动。

袁发林表示，由于小瓷公司成立运营时间不长，因此涉案资金规模还不算大。“小瓷公司的前身玉瓷公司运行两年，涉案资金过亿。因此打击传销型养老诈骗，必须打早打小，否则查办案件难度大不说，违法所得也很难追回。”

加强反诈宣传，尽可能减少发案并降低个案的受害者人数

近些年，许多不法分子打着关爱老年人的幌子，对老年人“嘘寒问暖”、施以小恩小惠，再设计圈套把老年人的养老钱骗走。袁发林介绍，如今不法分子熟谙老年人看重康养、投资的心理需求，通常会以老年人焦虑的“健康”“养老”“医疗”等问题为切入点，通过长期劝说、开展讲座培训、熟人诱导等手段让老人降低警惕，以“高回报、低风险”为诱饵，宣称稳赚不赔，使得老年人陷入圈套。

“投资型的养老诈骗，有明显的传销化趋势。”袁发林说，从近年来查处的养老诈骗案件来看，违法犯罪分子往往将公司注册在发达城市以便包装，而中西部城市的中老年人则容易成为受骗的重点群体。

值得注意的是，传销组织刑事打击门槛较高，部分低层级人员或者没有直接涉案的人员很容易再次重建网络。“必须形成跨地域打击合力。”袁发林说，由于传销组织涉案人员众多、牵涉地域范围大，目前已将部分案件线索移交其他地区警方处理。

“不同于以往的传销，养老诈骗中很多不法分子会有一个固定门店，并办理了相关营业执照等手续，更加具有迷惑性。老年人鉴别能力弱，容易被骗。”袁发林认为，打击养老诈骗必须形成多部门合力，既要加强刑事查处，市场监管等行政部门也要加强日常巡查力度。

“关键还是加强反诈宣传，尽可能减少发案并降低个案的受害者人数。”袁发林表示，打击整治养老诈骗违法犯罪必须充分发动和依靠群众，让老年人提高警惕性，发现被骗苗头或者身边线索及时向市场监管等相关主管部门或者公安机关报案。“特别是对于大额投资，不管利润是否合理，都要尽量跟家里年轻人或专业人士咨询后再做决定。”袁发林说。

如今，张秀家附近菜市场斜对面的门店已经大门紧闭。李芝曾经发放传单的路口，“天上馅饼含陷阱，守好自己养老金”的宣传横幅已高高挂起。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 07 版）