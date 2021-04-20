老年人成美容“新主力”避免“掉坑”是关键

据报道，我国目前共有2.6亿老年人，近年来，随着老年人消费能力的提高和观念的转变，他们的退休生活不再拘泥于传统，越来越多“银发族”选择迈出家门，走进美容院，享受身体调理和面部护理带来的全新体验，60、70岁以上老年人逐渐成为美容院消费新主体。

一是消费能力的增强，二是消费观念的转变，让老年人群体开始进入一些新的消费领域，乃至成为一些领域的消费“新主力”，美容美发行业就是如此。这当然是一件好事，正如一些老人所说，通过享受身体调理、面部护理等，不但让人在身体上显得更加年轻，更重要的是精神上也变得更加自信，心情也更加愉悦了。不少老年人还把去美容美发机构当成了排遣寂寞，寻找志同道合者的渠道和方式，让自己退休后的老年生活变得更加充实、丰富。

消费者有需要，市场就有供给，这当然是我们所乐见的。然而一个问题也随之浮出水面，那就是近年来美容美发行业，频频曝出欺客宰客，诱导客人进行高额消费的乱象，导致整个行业备受质疑和争议。而对于老年人消费群体来说，在商家的各种套路面前，他们更加容易上当受骗，所以如何避免老年人“掉坑”，是必须给予高度关注的。

就在3月份，上海一位70多岁的老人，在三年左右的时间里，在一家名为文峰的美容美发机构，消费金额竟然高达200多万元，其中某一天就消费了40多万元。此事被媒体曝光后，引发了舆论轩然大波，最终商家把预付卡里没有消费完的98万元予以退回。

这件事说明，一定要革除当前美容机构存在的各种问题和弊端，让老年人的合法权益得到有效的保护。对此，首先需要老年人自己坚持理性消费，不要被美容美发机构的工作人员所误导而盲目消费；其次，需要美容美发行业珍惜这一市场蓝海，不要因为欺客宰客而让老年人望而却步；最后，市场监管部门要加强监管力度，净化市场环境，维护包括老年消费者在内所有消费者的合法权益。