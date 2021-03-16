春天减肥忙，不可盲目服用减肥药

身高1米58，体重92斤，纵使已经拥有这样娇小的身材，小暧（化名）依然担心自己太胖，因为她是干网络主播的，镜头上呈现的形象要比实际大一号。她有一个“秘密武器”，那是一款从国外代购来的减肥药，吃上以后怎么胡吃海喝都能掉秤。已经有四五年时间了，她靠着这款神奇的减肥药轻松搞定了自己的身材管理。

但最近，小暧因为这个“秘密武器”摊上事了。医生在她的小便里验到了违禁药品成分安非他命，怀疑是这个诱发了她的癫痫，而来源很可能就是减肥药。

小暧才25岁，是当地小有名气的网络主播，独立自强的姑娘凭着自己的努力，让全家人都过上了更好的生活。因为直播大多在晚上，前期要选货、准备，后续还得复盘，她每天连睡觉的时间都不够，偶尔还得跟朋友约会聚聚，跟爸妈相处的时间很少很少。

就在半个多月前，拖着一身疲惫的小暧难得回家，妈妈忙着在厨房给她做好吃的，爸爸陪着女儿在客厅喝茶聊天。突然，她四肢强直抽搐，牙关紧闭，持续了3分多钟，嘴唇都咬出了血，把爸妈吓得手足无措，而她自己则好像啥事都没发生过似的，除了感觉比之前更疲乏一点。

“咱们赶紧上医院看看，是不是因为你工作太辛苦了，你以后还是少干点……”爸妈的忧心和关心像连珠炮一样射来，小暧这才说出了隐瞒了2年的秘密。

类似的症状最近2年她发作过好几次，每次情况都差不多，因为之前都是在单位里发作，而且她自己也没当回事，所以爸妈一直被蒙在鼓里。其实在第2次发作之后，她有去当地医院做过检查，头颅核磁共振、脑电图等都显示没有明显病灶，接诊医生依据临床症状怀疑是癫痫，建议抗癫痫治疗。可她吃了一段时间嫌麻烦就自己把药给停了。如果这次不是爸妈坚持，她还放任不管。

为了进一步明确诊断和寻找病因，小暧到杭州市第七人民医院神经内科就诊，综合相关检查结果和部分病史，接诊医生章晓英觉得癫痫的诊断没有错，问题是诱发的原因是什么。

“一般情况下，原发性癫痫多在儿童期起病，她到成年后才发，最大的可能还是继发性癫痫，像颅内异常病灶、病毒或其他特殊类型的感染、酒精药物滥用等都可能诱发。”章晓英说，这些都涉及隐私，他们费了好大的劲才让小暧说出来。

一次又一次的谈话在章晓英的办公室里进行，可每次小暧只说到自己压力大，偶尔会跟朋友去酒吧玩，会喝比较多的酒，平时也有吸点烟，再多的信息她就不愿说下去。直到血液和尿液的特殊检查结果出来，尿液里安非他命指标阳性，这是一种违禁药品成分，小暧才不得不说出“秘密武器”。再进一步比对几次癫痫发作的时间，恰好都是在她断断续续吃减肥药后发生。

章晓英说，这类违禁药品成分通过作用大脑神经系统，让人变得兴奋，对睡眠的需求少，增强机体的代谢，从而达到即使吃得多也能减重的效果。而在整个过程中，神经元会异常放电，则有可能诱发癫痫。

没过两天，小暧拿了一包五颜六色的药囊进章晓英办公室，这就是她的“秘密武器”。“以大小和颜色不同，一天吃两次，真的很有用，我身边很多小姐妹都在吃。”尽管已被“毒害”到生病，可想到以后没了“秘密武器”帮忙管理身材，小暧竟还有一丝惋惜。

章晓英仔细看了看，就用普通的塑料袋装装，没有合格的药品包装，没有厂家，没有生产日期，没有成分表，绝对的“三无产品”。“已经吃过苦头了，你以后千万别再碰了，你身边的好朋友们也赶快叫她们别再吃了。”她最后严肃地警告小暧。记者 何丽娜 通讯员 李彬）