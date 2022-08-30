为新生患儿播撒生命的阳光

砥砺十年，从一名医学毕业生成长为主治医师；砥砺十年，从一位呵护新生儿健康的医生，到拥有自己宝宝的父亲，我这十年的人生路、行医路，一直扮演着不同的角色，正可谓：白衣燕帽洁无尘，细语柔声更可亲；救死扶伤忙昼夜，寒冬炎夏省昏晨。

我从事的是新生儿外科专业，接触最多的就是先天性结构畸形的宝宝。随着产前筛查技术的提高，胎儿医学的发展，目前很多疾病在产前已能被发现和诊断。当宝宝父母欣喜得知怀有新的生命，却发现胎儿异常后，内心无比彷徨焦虑。这种情况给整个家庭都蒙上一层沉重的阴影，让人有些不知所措。有的家庭可能选择对可治性胎儿畸形进行引产。

其实，家长的焦虑更多是源于对宝宝的疾病不了解，对未来的不确定。临床上其实有很可靠的应对策略。比如我们儿研所新生儿团队，已建立产前多学科联合诊治模式，形成了门诊咨询、知情选择、申请登记、组织会诊、外科干预、建议反馈、追踪指导等一系列管理流程，能够让准妈妈乃至整个家庭更多地参与到产前诊治阶段，科学有效地呵护每一个小生命。

这个过程中，我们会尽全力协助家属，减轻她们的心理负担。我作为一名新生儿外科医生，不断见证着每一次生命降临时的快乐。当我奔波于病房与手术室之间，竭尽所能治愈每一位新生儿病患宝宝之后，会感到十分欣慰，感觉自己在把一粒种子种到这个家庭的心间。

2020年，我主管过一名右侧先天性膈疝的宝宝，这是一种致死率极高的疾病。一名山东妈妈在怀孕24周时发现宝宝患有该疾病，经多方打听联系到我们团队。考虑到出生后宝宝会短时间内出现呼吸困难、窒息等，我们帮助家长转诊北京协和医院产科。

虽然面对如此危重的疾病，家长救治意愿强烈，经过我们团队和北京协和医院多学科综合评估，决定共同迎接新生命的到来。宝宝出生后经过绿色通道转至我们团队。由于宝宝出生后吸入氧浓度接近100%，重度肺动脉高压，病情凶险，我们团队通过调整血管活性药物、控制液体量、降低肺动脉压等一系列治疗，在生后第二天迎来了手术机会，实施了胸腔镜微创膈疝修补术。

因为宝宝右肺在胎儿时期受肝脏及肠管压迫等影响，发育极差，呼吸功能微弱，术后使用呼吸机30多天。撤离呼吸机后，宝宝呼吸道痰多，不易咳出，还需要用无创呼吸机辅助通气。

在这个过程中，我们团队医护人员轮流帮助宝宝拍背吸痰，精细喂养，实施“袋鼠护理”。看到宝宝每次多吃一毫升奶，我们都无比开心。有同事还把家里孩子用过的摇摇椅搬到了病房，床旁也响起了婴儿音乐。宝宝仿佛感受到了这份温暖，肺部快速生长发育。经过60多天的治疗，宝宝完全脱离吸氧，自主呼吸平稳，回归到父母的怀抱之中。

考虑到新生儿病患的特殊性，作为一名新生儿外科医生，需要更多的细心、耐心、爱心。新生儿相比成人，组织器官更为娇嫩、脆弱，所以我们的手术操作务必更为精细，每一个动作都需要精益求精，避免伤及其他脏器。考虑到手术瘢痕可能会终身陪伴，我们就会采取微创甚至无创手术，尽量减轻对新生儿身体和心理的创伤。

新生儿病患住院期间大多数是躺在暖箱中，没有父母陪伴在身边，此时我们会担当起父母的责任，喂奶、换尿不湿、剪指甲、洗澡、抚触……可以说，输液瓶里滴着希望，体温表里刻着叮咛，我们用智慧和真诚托起了生命的阳光。到了宝宝可以出院与父母团聚的时候，我们仍会千叮万嘱，怕新手父母回到家没有经验不能好好照顾。

多少个白昼，我们战斗在救死扶伤的第一线。多少个黑夜，我们虽饥肠辘辘可仍多次辗转于病房与手术室之间，直至病患病情平稳下来才拖着一身疲惫回家。白衣天使无所惧，铁血丹心逆行来，家长也能够真切体会到医者大爱之心，甚至常说我们对待患儿更甚亲生父母。而我们最开心的时候莫过于复查时看到宝宝变得白胖胖肉嘟嘟。那一刻，会觉得医生和家属的爱心凝聚一起，换来了宝宝的健康成长。

古来行医济世穷，仁者悬壶沐春风。未来，我将继续砥砺前行，以救死扶伤为己任，致力于对胎儿实现“生命源头”的关怀，为呵护生命全周期的健康而不懈努力。

（作者为首都儿科研究所附属儿童医院普通（新生儿）外科主治医师）