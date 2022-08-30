骑行热带来行业新机遇

今年暑假，不少人选择骑自行车出游。在北京、南京、成都等城市，一些热门骑行线路甚至一度出现拥堵现象。骑行热带动了自行车销售，不少中高端品牌的山地车、公路车“一车难求”；今年“618”促销期间，某电商平台上自行车零配件的成交额同比增长100%。持续升温的骑行热，给我国自行车行业发展带来了新机遇。

骑行氛围日渐浓厚，背后有多种因素在共同支撑。一方面，作为代步工具的自行车本就有着庞大的用户群体。数据显示，在北京，自行车年骑行量由2017年的0.5亿次提升至2021年的9.5亿次，骑自行车成为市民“最后一公里”出行的重要方式。另一方面，在新冠肺炎疫情防控常态化背景下，一些线下健身场所受到影响，室外运动健身的需求上涨，而骑行作为门槛较低的运动方式之一，获得了大众的青睐。此外，骑行交通信号灯的建设、道路设施的不断完善以及城乡空气质量的改善，进一步优化了人们的骑行体验，加速了骑行运动的普及。

我国是自行车生产消费大国，国内中高端自行车品牌借助骑行热正赢得更多市场份额。据中国自行车协会统计，去年我国自行车产量7639.7万辆，出口6923.2万辆，其中有着高附加值的竞赛型自行车、山地自行车增长明显。不过，不少中高端自行车的核心部件仍主要依赖进口，相关产能依然不足。与生产、销售方面的优势相比，我国自行车行业在碳纤维材料、变速器等方面的研究开发还存在一定的短板。加大研发力度、提升核心技术，打破进口零配件的垄断局面，才能为国产自行车开拓更为广阔的发展空间。

如今，自行车早已不只是单一的代步工具，骑自行车还被当作一种运动健身、健康生活的方式，其休闲与社交属性也得到进一步彰显。拥有相同运动爱好的人，既可以相约骑行锻炼，也能交流骑行服、水壶支架、头盔等配件设备的使用心得。一些商家看准骑行的溢出效应，打造与之相关的个性化装备、文创产品、餐饮娱乐以及城市周边游等更为丰富的消费场景。不少城市适时推出骑行精品线路，如成都的11条推荐线路中既有5公里的新手体验线路，也包含适合骑行高手的50公里、100公里线路，能够满足不同的健身需求。事实证明，骑行热不仅是自行车行业发展的契机，也能为激活周边消费、引领健康生活方式提供助力。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，建设自行车道、步行道等慢行网络，建设低碳城市。据测算，100万人口规模的城市普及自行车出行每年可减少7600吨碳排放量。我们相信，随着自行车专用道、停放网络等基础设施建设的不断完善和企业品牌价值、竞争力的不断提升，自行车将为人们出行带来更为安全、舒适的体验，也将为推动城乡建设绿色发展、助力实现“双碳”目标贡献更大的力量。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 05 版）