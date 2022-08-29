给废弃电子产品找好“归宿”

随着电子产品不断更新换代，多数家庭都囤积了不少废弃手机、电脑、相机等电器电子产品。如何给它们找好“归宿”，让人犯难。

废弃电器电子产品难处理，难在几个方面。一是电子产品本身易造成污染。废弃电器电子产品一般含有铅、汞、镉等重金属和其他一些有毒有害物质，如果随意抛弃、焚烧或采用落后工艺提炼，会对人体和环境造成严重危害。二是废弃电子产品数量大，但回收渠道不完善。中国是电器电子产品生产消费大国，许多产品都已到报废高峰期。数据显示，近年来中国家电年均报废量约2.2亿台，每年增幅约16%。为此，中国已出台相关政策，规范回收拆解体系，但也应看到，回收规模小、回收价格不透明、渠道不畅通、私拆屡禁不止等行业难题仍然存在。三是用户担忧自身隐私泄露，信息删除成本较高，也明显降低了回收意愿。加上一些产品本身不占多大空间，不少人往往将废弃产品搁置家中。

不过事情都有两面性。“垃圾是放错地方的资源”，这句话同样适用于废弃电器电子产品回收。一方面，这些产品“浑身是宝”，含有有色金属、黑色金属、玻璃、塑料等多种可回收物质，如果有效回收利用，可以极大减少矿石开采、运输、冶炼、加工成型过程中的资源和能源消耗，减轻环境污染。另一方面，理顺废弃电器电子产品回收渠道，提升回收行业深加工、再利用、再制造的水平和能力，不仅有利于发展循环经济、培育人们绿色消费理念，还有利于助力“双碳”目标实现。

“变废为宝”，关键要转变思路。近年中国修订通过循环经济促进法、发布《“十四五”循环经济发展规划》等，要求在生产、流通和消费等过程中遵循“减量化、再利用、资源化”原则，着力建设资源循环型产业体系，加快构建废旧物资循环利用体系，以提高资源利用效率，实现经济社会可持续发展。在废弃电器电子产品回收利用上，也要改变以往将其视为“电子垃圾”的观念，而是作为一座亟待有效利用的“电子矿山”，并以此指导相关产品的生产、流通、消费、回收、再利用等各环节活动。

完善废弃电器电子产品回收体系也很重要。和垃圾回收一样，废弃电器电子产品回收同样涉及生产、消费、回收、再利用等环节，工作需要一体化推进。在生产端，应建立完善生产者责任延伸制度，要求生产者在产品生命周期内承担好环境责任。在消费端，一方面要通过宣传教育增强消费者环保意识，另一方面要关注消费者关切，保护个人信息安全。《“十四五”循环经济发展规划》提出保障手机、电脑等电子产品回收利用全过程的个人隐私信息安全；北京市发布的《废弃电器电子产品回收规范（征求意见稿）》提出，回收经营者应当面清理用户个人信息……这些举措无疑开了好头。在回收利用端，应引导生产企业、回收企业、电商平台、拆解企业发挥好各自作用，鼓励各方通过多元参与、科技创新，促进高值化利用，平衡好企业经济效益和社会效益。

思路一换天地宽。相信通过社会多方各显其能、共同努力，这座沉睡的“电子矿山”会被尽早唤醒。