消费金融更好拉动“购物车”

不久前，北京市西城区居民张掣打算添置一台节能空调。在手机购物APP上浏览，他看中了一款单价2400元的一级能耗产品，可享受多家金融机构提供的三期免息付款服务。

便利的背后，是消费金融服务不断发展带来的“利好”。近年来，我国消费金融服务体系不断完善，产品日益丰富，服务覆盖面拓宽，为方便百姓购物、助力消费升级发挥了积极作用。

——科技赋能助力消费金融扩面降价，让消费者得到更多便利。

消费金融主要是商业银行、消费金融公司等为满足消费者日常开销提供的金融服务，如消费信贷、信用卡业务、分期服务等。一些互联网平台提供的消费借贷产品也属于消费金融的一部分。而消费金融服务快速发展，离不开金融科技有力支撑。

招联金融首席研究员董希淼说，近年来，得益于人工智能、大数据、云计算、区块链等金融科技的深度应用，金融机构、互联网平台不断深化数字化流程改革，将其运用于信贷、运营、风控等领域，用户画像能力得到提升，风险定价有效降低，服务方式更加灵活。在此基础上，提升消费金融覆盖面和可得性有了更多可能。

今年以来，新市民群体金融服务供给得到提升。兴业消费金融公司推行“立业计划”，锚定新市民进入职场初期的租房需求，为应届毕业生等新市民提供前6个月免还本金的安居租房贷款；招联金融依托金融科技赋能，为新市民提供纯线上、免抵押的消费金融服务，嵌入购物、旅游、教育培训等各类消费场景；平安银行信用卡为快递小哥提供“快递投递笔笔九折”专属优惠，为快递小哥减轻负担。

总体而言，消费金融服务客户群体相对下沉，金额小、笔数多，运营成本较高。在当下发展消费金融，更需要充分发挥金融科技的作用，更好地提升运营效率和风控效率，降低服务端的成本，推动客户端利率下行。

“各类机构和平台的消费金融服务各具特点和优势，形成了多层次服务体系，实现了多元化的客户群体覆盖，新市民、农村居民等的需求得到精准满足，这为促进消费、改善民生、助力构建新发展格局发挥了积极作用。”上海金融与发展实验室主任曾刚说。

——大宗消费金融产品更加丰富，为消费升级添动力。

“居民大宗消费涉及家电、家装、汽车、旅游等，一般的消费信贷产品往往金额小、期限短，难以充分覆盖这类消费需求，因而需更多开发主题消费贷款、信用卡分期等产品，丰富大宗消费金融产品线，并加强大宗消费金融场景建设，与汽车经销商、电商平台、商超等深化合作，嵌入消费金融产品，便利消费者。”董希淼说。

针对汽车、家电及一些大件耐用品的消费金融服务不断创新。邮储银行在陕西落地数字人民币汽车消费贷款放款及受托支付服务，中原银行推出全流程线上化、高效审批的个人二手汽车消费贷款，为购车客户提供安全、便捷、优质的金融服务。

“近期，新能源汽车继续免征车船税和消费税、推进绿色智能家电下乡，一系列‘利好’消费的政策接连出台，金融机构可围绕这些政策举措，有针对性地研发金融产品，助力政策效应更充分地释放，让消费升级为百姓带来更多实惠。”曾刚说，金融机构要始终秉持商业可持续的原则，充分评估消费者偿还能力，避免诱导消费者过度透支的情况，更好保护金融消费者的权益。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 18 版）