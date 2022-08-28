家用美容仪物有所值还是智商税？

有产品存在安全隐患被召回 专家提醒：不要对效果期望过高

近年来，居家即可操作、智能便携的美容仪颇受青睐。“每天6-10分钟，法令纹变浅变短、眼角皱纹平均长度减少30.97%”的广告宣传语更是让不少人对产品“心动”。但社交媒体上，美容仪用户评价褒贬不一。有人称其是智商税，已退货。也有人认为，家用美容仪和医美有差距，也许长期使用才会有一定效果。

那么，家用美容仪与医用美容仪有何不同？其效果如何？是否存在安全隐患？

事件

存皮肤烫伤隐患

18万台美容仪被召回

近日，新基石（深圳）科技有限公司（简称“新基石公司”）按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，主动向国家市场监督管理总局报告了召回计划，将自即日起，召回2020年3月至2021年9月期间进口的初普牌第一代Stop Eye型号家用射频美容仪，涉及数量为182215台。

原因是本次召回范围内的家用射频美容仪，在使用过程中长时间停留在同一位置或过于缓慢移动时，可能出现设备探头温度过高的现象，极端情况下存在导致皮肤烫伤的安全隐患。

新基石公司称，将为消费者免费维修，增加温控器。对此，一些用户表示并不满意此次产品召回维修的处理方式。网友小天表示，她在2021年3月购买的初普美容仪，使用几次后一直闲置。她从客服处得知，这次召回只需寄回商品维修，不能退货退款。小天认为，拆机之后会增加很多不稳定因素，也不能确定后续收到的是不是自己寄过去的那一套。

北京青年报记者了解到，去年“3·15”期间，中国检验检疫科学研究院与中国家电网联合开展了“家用美容仪比较试验”，对市面上的8款射频美容仪进行了温度、电器安全等方面的检测。其中，初普美容仪 Stop Eye测试不达标，在使用时温度最高超过60℃，存在很大程度的烫伤风险。

市场

美容仪产品种类多

价格几百元至上万元不等

企查查数据显示，我国现存8.4万家美容仪相关企业，超一半企业成立于近三年。

北青报记者在电商平台以“美容仪”为关键词进行搜索，共有6万多条结果。从功效上看包括提拉紧致、全身护理、抗痘淡印、补水保湿、美白等。价格几百元至上万元不等，月销过万的不在少数，排在热销榜前5名的产品价格普遍在2000-6000元之间。类别主要有微电流美容仪、光疗美容仪、射频美容仪、离子导入美容仪等。

那么，家用美容仪的工作原理是什么？其与医用美容仪有何不同？

北京空军总医院方帆博士向北青报记者介绍，医疗美容仪是一类利用科学原理对人体组织和生理机能进行调节改善的机械。它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、紧致、脱毛、减脂等多种。

从设备要求和操作资质来看，又可以分为医疗用和家用美容仪。美容仪器的体积由庞大逐渐向中型、中小型发展。

方帆解释，微电流美容仪是利用微电流刺激改善人体肌肉功能。用在面部时，面部肌肉也会得到刺激和锻炼，从而呈现出更紧致的状态。不过，这是被动的收紧，作用很弱，而且和细纹、皱纹、质地都没有关系。

光疗类美容仪大都利用低能量的可见光，如红光或蓝光，来发挥抗炎修复或杀菌的作用。红光可通过增加线粒体功能，实现减轻疼痛、改善炎症的作用。蓝光主要用于治疗痤疮。美国皮肤科学院认为光疗法是安全的，与激光疗法不同，它不会对皮肤造成明显的损伤和疼痛。但专家警告，这些设备的长期影响仍然未知；还有专家认为，长时间暴露在蓝光下可能会导致色素沉着，并且它实际上作用有限，可能仅适用于轻度痤疮。

射频其实是一种电磁波，作用于皮肤时，可以将局部加热，可控的温热损伤会继发后续的组织再生、重塑，达到紧致除皱的目的，还能刺激胶原蛋白生成，有助于抵抗光老化的损伤，是最具诱惑力抗衰老的技术。美国美容外科委员会认为：进行射频皮肤收紧是安全的，但如果操作不正确，可能被烫伤，最常见的副作用还包括暂时肿胀、发红、刺痛等。

提醒

缺乏专业医生评估

美容仪治疗使用存风险

方帆介绍，家用美容仪与医用美容仪的差异主要表现在功率、功能、安全以及价格上。

功率上，相同技术原理之下，家用美容仪和医疗级别美容仪器的功率有着很大差异，比如医美机构中的LED光疗仪有数千盏光源，而大多数家用光疗仪不到30盏。家用射频仪与专业射频治疗的热玛吉对比，热玛吉的瞬间输出功率可达400W，使真皮受热收缩，促进大量胶原蛋白形成。而家用射频仪的功率一般只有10W。

功能上，不同的医用美容仪具有不同的能量设定，可以针对个体皮肤问题进行不同模式的治疗，实现更好的效果。而家用美容仪针对的是普通人群，其专业性不足，决定了参数和模式设定必须尽可能简单易用，这进一步限制了功效的发挥。

安全上，一般有正规资质的设备都是安全的，但医疗级设备会有更严格的安全设计，会经由专业医生评估后进行操作，能够充分考虑个体皮肤的适应症、禁忌症。相对而言，家用美容仪治疗过程，缺乏专业医生评估环节，在操作和注意事项方面，可能存在一定的使用风险。

方帆表示，医疗用美容仪会有各级卫生监管部门的批准、定期检查、行业的指南建议，在安全方面不断完善。家用美容仪评测则很难形成行业意见。

“需要强调的是，医疗美容的核心永远是医生的操作，而不是仪器。”方帆指出，正规的家用美容仪可以作为医用美容仪的支持和补充，帮助达到更好的效果，但需要具备一定的医学知识，并且要坚持长期规范使用，而且不要抱太高期望。

然而市面上除了正规的医疗美容仪和家用美容仪，还有大量的无证美容设备，这些产品的宣传和产品本身可能大相径庭，安全性和功效性更是无从谈起。

据了解，根据现有的分类标准，家用美容仪归类为个护家电分类, 未按照医疗器械管理。专门针对家用美容仪制定的《GB/T36419-2018年家用和类似用途皮肤美容器》安全标准较宽泛，很多技术参数尚无具体的标准和规范，且不具备强制性。2021年4月，国家药品监督管理局发布关于征求《射频美容类产品分类界定指导原则》（征求意见稿）意见的通知。通知明确，三类射频美容产品将按照医疗器械管理。（记者 宋霞 统筹 池海波）