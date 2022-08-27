海南新增本土确诊91例 新增本土无症状感染者229例
据“健康新海南”微博消息，2022年8月26日0-24时，海南省新增感染者297例(确诊91例，减去无症状转确诊23例；无症状229例)。其中，新增本土确诊91例(含无症状转确诊23例)，其中三亚市66例(含无症状转确诊12例)、儋州市10例(含无症状转确诊6例)、万宁市6例(含无症状转确诊2例)、乐东县5例(含无症状转确诊3例)、东方市2例、海口市1例、陵水县1例；新增本土无症状229例，其中三亚市198例、乐东县14例、儋州市10例、万宁市5例、东方市2例。
自2022年8月1日至26日24时，海南省累计报告感染者20017例。其中，本土确诊病例8264例(三亚市6345例、乐东县426例、儋州市410例、东方市401例、万宁市220例、陵水县196例、临高县190例、海口市31例、澄迈县27例、琼海市9例、五指山市7例、定安县1例、昌江县1例)；本土无症状11753例(三亚市8798例、乐东县965例、儋州市903例、万宁市478例、东方市222例、陵水县197例、临高县146例、海口市27例、五指山市7例、琼海市6例、定安县2例、澄迈县2例)。
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